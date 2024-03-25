中評鏡頭：日月潭文武廟 中國傳統建築美學

日月潭文武廟建物雄偉，香火鼎盛。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月25日電（記者 方敬為）南投縣日月潭文武廟香火鼎盛，並保留中國傳統文化及建築美學，廟內除了神明之外也供奉儒家五聖，為全台罕見，寺廟後方更興建號稱全台最高的華表與櫺星門，為中式傳統建築在台指標。其中華表的一面石雕牆面為女星隋棠捐獻，後方的許願池則是由女星舒淇捐獻，上頭並刻上兩人的姓名，成為廟內另類景點。



日月潭文武廟建於1969年，為中國北朝式建築，規模宏大、氣勢磅礡，廟分三殿，前殿二樓為水雲宮，祀開基元祖及文昌帝君等，中殿武聖殿，祀關聖帝君及岳武穆王，後殿大成殿，則祀至聖先師孔子等，儒、釋、道諸神共居一堂。



為了忠實呈現中國傳統建築美學，廟方特別向信眾募資興建華表及櫺星門，由於文武廟依山勢而建，文武廟的華表及櫺星門因此號稱全台最高。蟠龍華表柱高達18米，櫺星門面寬近100米，是目前台灣最高且最雄偉的原石雕刻宗教藝術。



文武廟香火鼎盛，隋棠、舒淇也是信徒，華表募資興建時，隋棠一家特別捐贈一面浮雕牆，主題為“杏壇講學”，內容是孔子向弟子傳道授業，隋棠與丈夫、孩子的名字就刻在牆面上。



此外，文武廟的許願池裡，有兩座許願爐各刻有舒淇的本名林立慧和舒淇父母、弟弟的名字，因為921地震致寺廟毀損嚴重，舒淇曾捐新台幣200萬元修繕文武廟，也讓該許願池聲名大噪。

