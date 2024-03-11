曲兆祥：柯建銘研判藍白合不了　白會妥協綠

台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會理事曲兆祥。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月11日電（記者 鄭羿菲）針對台灣藍綠白政壇競逐，台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會理事曲兆祥接受中評社訪問表示，民眾黨主席柯文哲還在摸索，綠的最終戰略目標是爭取白合作，但民進黨團總召柯建銘採取“堅壁清野”的硬打法，是研判藍營無法達成一致與白營合作的意見，在柯文哲四處碰壁的情況下，最終得回頭與綠合作爭取行政資源。



賴清德2024大選雖勝出，但“立法院”局勢變化為三黨不過半，台灣民眾黨8席“立委”成為關鍵少數，藍綠無論推動什麼法案，都須白營幫忙，但從2月上旬開議至今，藍營多次形塑合作氛圍，反倒是“朝小野大”的綠營則屢屢開嗆白營，連民進黨“立法院”黨團總召柯建銘都嗆聲白委是“沒用的8席”，“立法院”藍綠白三黨競合操作策略成話題。



曲兆祥曾任中國文化大學政治學系副教授、台灣師範大學政治學研究所所長、1996年擔任新黨第三屆“國民大會代表”等，2001年加入親民黨，並在2014年任柯市府公務人員訓練處長，直到2018年。現為台灣新故鄉智庫協會理事、中國文化大學“國家發展研究所”兼任教授。



曲兆祥接受中評社訪問表示，民眾黨主席柯文哲從2024大選結束至今，都處在“摸索期”，一是摸索自己與民眾黨“立法院”黨團之間的應處方式，二是摸索藍綠白之間的互動模式，但目前還看不出柯得到什麼樣的結論。對白營來說，面對藍綠的應對都是在爭取行政資源。



曲兆祥說，對民進黨而言，最高的戰略目標是要柯文哲、民眾黨能與民進黨合作，但在戰術運用上有兩種，一是軟打法，也就是讓步妥協，一是硬打法，也就是現在民進黨對民眾黨“堅壁清野”的做法，這或許也是柯建銘吃定了柯文哲的選擇，也有點柯建銘曾說白委是“沒用的8席”的意味。



曲兆祥分析，柯建銘採取硬打法，看準的是中國國民黨對柯文哲的讓步空間其實很有限，從“立法院”開議後8個常設委員會的召委選舉就可看出，即便國民黨團總召傅崐萁一開始有意禮讓白營一席召委，但藍營內部多數人還是反對，很難落實花蓮共識營的結論，換句話說，柯建銘研判藍營沒辦法達成一致性的意見來與白營合作。