拜登國情咨文背後的美國“真相”

中評社北京3月9日電／美國總統拜登7日晚在國會發表任期內第三次國情咨文演講，闡述執政成績及競選連任綱領，猛烈抨擊其共和黨政治對手、前總統特朗普。拜登演講時，現場共和黨人不時發出噓聲。



新華社報導，拜登在演講中細數其任內的經濟成績，闡述其外交政策主張，而現實是，美國經濟現狀並不樂觀，外交上更是陷入困境。美國媒體分析指出，拜登此次國情咨文高度政治化，人們更可能記住其基調而不是內容。



政治高度極化，黨爭色彩濃厚



今年是美國大選年，“超級星期二”初選日前結束，拜登和特朗普儼然已分別成為民主、共和兩黨黨內的唯一主要競選人，二人在大選中再次交手近乎成為定局。美國媒體指出，拜登國情咨文的首要目的是宣傳自己和打擊特朗普。



拜登在演講中沒有直接“點名”特朗普，而是用“我的前任”指代。拜登再提“國會山騷亂”，稱叛亂者衝進國會大廈“把匕首插在美國民主的喉嚨上”，指責特朗普和一些共和黨人企圖“掩蓋真相”。



一切爭議都是美國兩黨攻擊政治對手的武器。拜登說，他將努力推動恢復美國憲法對墮胎權的保護，而特朗普一旦上台必將推動實施全國性墮胎禁令。談到槍支暴力問題時，拜登再次呼籲禁止銷售攻擊性武器和高容量彈匣、加強購槍者背景調查，並指責特朗普執政期間不作為。移民是今年美國大選的重要議題，多項民調顯示，大多數美國人不認可拜登的移民和邊境安全政策。對此，拜登批評共和黨在國會中阻撓一項他支持的邊境安全法案。



特朗普在社交媒體上迅速回應。他說，拜登是美國民主的威脅，將政府“武器化”以打擊政治對手，其國情咨文“憤怒、極化且充滿仇恨”。

