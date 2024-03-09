中方敦促蘇丹衝突方在齋月期間停火止戰

中評社北京3月9日電／聯合國安理會8日通過第2724號決議，敦促蘇丹衝突方在齋月期間停止敵對行動。中國常駐聯合國代表團臨時代辦戴兵在表決後作解釋性發言，呼籲蘇丹衝突方切實停火止戰，把安理會決議落到實處。



新華社報導，戴兵說，中方對剛剛表決的決議草案投了贊成票。蘇丹衝突爆發已近一年，平民傷亡慘重，人道危機嚴峻，外溢影響不斷擴大，令人痛心。齋月即將到來，這對廣大穆斯林來說是一段十分神聖的日子。中方呼籲蘇丹衝突雙方以國家和人民利益為重，切實停火止戰，把安理會決議落到實處。國際社會要繼續加大外交斡旋努力，為衝突雙方和平談判創造有利條件，讓蘇丹早日恢復全面和平。同時，有關行動要切實尊重蘇丹主權和領土完整，不干涉蘇丹內政。



戴兵說，中方歡迎蘇丹政府近日向聯合國人道機構開放部分過境點，為保障人道主義準入所作努力。中方呼籲國際社會在遵守聯合國人道救援原則的基礎上，繼續幫助蘇丹及其鄰國提升人道響應能力，防止人道危機惡化。



戴兵表示，世界上所有人的生命都是寶貴的。安理會就蘇丹衝突齋月期間停火通過決議的同時，也不能忘記加沙人民仍在炮火下遭受苦難。國際社會必須推動加沙立即停火、結束衝突，為加沙民眾保留生存下去的希望，為當地穆斯林信眾宗教活動提供最基本的安全條件。



安理會8日還通過第2725號決議，決定將協助蘇丹制裁委員會工作的專家小組的授權延長一年至2025年3月12日。戴兵在表決後作解釋性發言，指出第2725號決議與此前決議存在矛盾。



戴兵說，中方對第2725號決議草案投了棄權票。中方始終主張安理會要以謹慎和負責任的態度處理制裁問題，強調製裁是手段不是目的，對制裁措施要及時審查，該調整的要調整，該終止的要終止。安理會第2676號決議明確規定對蘇丹的制裁措施將於今年9月到期。此次決議堅持將制裁委員會專家小組延期到明年3月，顯然是極不合理、自相矛盾的。