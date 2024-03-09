王曉萍：人社部門將從五方面穩就業促發展

人力資源和社會保障部部長王曉萍（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月9日電（記者 郭至君）3月9日，人力資源和社會保障部部長王曉萍在十四屆全國人大二次會議民生主題記者會上表示，人社部門將會同有關方面，更加突出就業優先導向，重點從全力穩定就業崗位、全力拓寬就業渠道、全力提升就業技能、全力優化就業服務、全力保障重點群體五方面發力，全力以赴穩就業、惠民生、促發展。



有記者問，我國就業總量壓力和結構性矛盾並存，請問如何看待當前就業形勢，下一步在穩就業方面將採取哪些舉措？



王曉萍表示，關於這個問題，實際上就是我國的就業怎麼看、怎麼幹。我國是一個人口眾多的發展中國家，就業牽動著千家萬戶的生活，也關係著經濟社會發展的大局。以習近平同志為核心的黨中央始終把穩定和擴大就業擺在經濟社會發展的優先位置，提高到戰略高度通盤考慮。過去一年，在黨中央的堅強領導下，經過各方面的共同努力，我國的就業局勢持續改善，保持總體穩定。全年城鎮新增就業1244萬人，城鎮調查失業率平均為5.2%，脫貧人口務工規模超過3300萬人，實現了預期目標，為增進民生福祉、穩定社會預期發揮了積極作用。



王曉萍談到，從今年的情況看，就業市場開局良好，企業開工復產、農民工返崗流動平穩有序，求職招聘活躍度上升。值得關注的是，人工智能、大數據等專業人才需求旺盛，康養護理、住宿餐飲、文化旅遊等服務業需求走高，小微企業招聘需求明顯增加，技術技能崗位需求快速上升。就業市場這些變化，充分印證了當前中國經濟回升向好態勢鞏固增強，服務消費潛能的加速釋放，也折射出傳統產業轉型升級、新質生產力加快發展的新趨勢、新機遇。從走勢看，中國經濟長期向好的基本面沒有改變，高質量發展具備堅實的支撐，做好就業工作具有許多有利的條件，我們對保持就業局勢持續穩定有信心、有底氣。與此同時，我們也看到，就業總量壓力不減，結構性矛盾仍待破解，部分勞動者就業面臨一些困難問題，穩就業還需付出更多努力。



王曉萍指出，關於今年的就業工作，政府工作報告作出了部署，人大代表、政協委員也提出了很多寶貴的意見建議。我們將會同有關方面，認真落實政府工作報告的要求，更加突出就業優先導向，全力以赴穩就業、惠民生、促發展。重點是從五個方面來發力。