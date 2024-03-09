倪虹：兩方面落實城市更新工作

住房城乡建设部部长倪虹（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月9日電（記者 郭至君）3月9日下午，在十四屆全國人大二次會議民生主題記者會上，住房城鄉建設部部長倪虹表示，要在理念和行動兩方面落實城市更新工作，讓城市更宜居、更韌性、更智慧，讓人民群衆住得更舒心、更安心、更幸福。



有記者提問，今年的政府報告提出穩步實施城市更新行動，請問為什麼要穩步？有哪些措施？



倪虹指出，城市更新是城鎮化發展必然過程，是推進城市高質量發展重要舉措，城市更新的目標是讓城市更宜居、更韌性、更智慧，讓人民群衆住得更舒心、更安心、更幸福。關於“穩步”二字，我的體會是這是今年政府工作的總基調：穩中求進，以進促穩、先立後破。



倪虹表示，要在兩方面落實城市更新工作。一是在理念上，一要牢記總書記強調的“人民城市人民建，人民城市為人民”，把惠民生、順民意、暖民心的各項具體更新工作，扎扎實實做到群衆心坎上。同時，要尊重歷史、尊重規律、尊重科學，想明白、幹實事，既要盡力而為，也要量力而行。



二是在行動上，一要抓體檢，把問題找准，城市和人一樣，為了健康也要體檢。要堅持問題導向，從住房開始到小區到社區到城區，去找群衆身邊急難愁盼。二要堅持目標導向，去查找影響城市競爭力、承載力、可持續發展的短板弱項。找出來的問題就是要重點解決的問題。



倪虹進一步解釋，要重點解決的問題有三個，第一個是民生工程，今年打算再改造5萬個老舊小區，建設一批完整的社區。他透露，去年全國實施各類城市更新項目6.6萬個，完成投資2.6萬億，其中新開工改造城鎮老舊小區5.3萬個，惠及2200多萬居民。加裝電梯3.6萬台、增加停車位85萬個、養老托育社區服務設施2.1萬個，改造燃氣等各類管道約10萬公裡。小切口改善大民生，這些工作每一件都不容易，加裝電梯統一居民意見不容易、增加停車位找到合適的地方也不容易，很多問題都是兩難甚至多難，但是再難，只要群衆需要我們就要想辦法去幹，幹一個成一個，群衆受益一個。



第二個是“裡子”工程。報告提出要加快完善城市地下管網，今年我們繼續加大城市的燃氣、供水、污水、供熱等老舊管網的改造力度，今年再改造10萬公裡以上。地下管網，既是城市建設的“裡子”工程，更是“良心”工程。我們希望，各地用心用力去做，保證高質量。



第三是安全工程。報告提出要打造宜居、韌性、智慧城市。我理解，宜居、韌性、智慧，都離不開安全這個根本。今年，重點抓兩件事：一是推進城市生命綫安全工程建設，就是通過數字化手段，對城市的供水、排水、燃氣、供熱、橋梁、管廊等各類設施進行實時監測，及早發現問題、解決問題，有效提升城市安全運行保障能力。二是提升城市排水防澇能力，今年再啓動100個城市、1000個以上易澇積水點治理。



倪虹說，萬事幹為先，我們將堅決當好貫徹黨中央決策部署的執行者、行動派、實幹家，把城市更新行動穩步實施好，推動城市高質量發展不斷取得新成效。



（後方支援記者：袁曉麥，實習記者：蔣婷）

