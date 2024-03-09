美國會議員再拋“封禁TikTok”法案

中評社北京3月9日電／據央視新聞：美國又對TikTok下手了。7日，美國國會眾議院能源和商務委員會表決通過了一項針對TikTok的法案，其內容要求中國字節跳動公司剝離對旗下短視頻應用程序TikTok的控制權，否則TikTok就會在美國遭到封禁。這項無理法案將在下周，在美國國會眾議院進行快速投票表決。



多名美國國會兩黨議員5日拋出了該無理法案，聲稱要解決TikTok帶來的所謂“國家安全擔憂”。法案要求字節跳動公司在法案生效後的165天之內，剝離對旗下短視頻應用程序TikTok的控制權，否則TikTok將被禁止進入美國的手機應用商店和網絡托管平台。美國國會眾議院“美中戰略競爭特別委員會”主席邁克爾·加拉格爾揚言，“美國的頭號競爭對手不應該控制美國的主流媒體平台”。



據美媒報導，該法案將同時賦予美國總統新的權力，令其可認定年活躍用戶超過100萬的社交媒體軟件受到所謂“外國對手的控制”，並構成所謂的“國家安全風險”。被認定的應用軟件將被迫從美國手機應用商店中下架，除非通過出售股份等方式切斷與所謂“受外國對手控制實體”的聯繫。美國白宮國家安全委員會發言人稱，美國政府將與國會合作，“進一步加強這項立法”。



此前，TikTok就曾多次表示，該平台沒有、也不會洩露美國用戶的數據。法案在眾議院能源和商務委員會被通過後，該公司發表聲明說：“這項立法（提案）有一個預先確定的結果，就是在美國全面封禁TikTok。美國政府企圖剝奪1.7億美國人的憲法言論自由權利。此舉將讓數百萬家企業蒙受損失，使得藝術家失去其受眾，並摧毀全國無數創作者的生計。”



TikTok也在醞釀反制。7日表決當天，TikTok向部分用戶推送了開屏信息，表示該軟件可能會被美國國會立法封禁，呼籲用戶反對該法案。據《華盛頓郵報》等媒體報導，當天，美國國會山辦公室被TikTok用戶的大量抗議來電“淹沒”了。有國會工作人員稱，眾議院各辦公室接到了數百個TikTok用戶的電話，有時每分鐘接聽20個以上，有的辦公室甚至接到了1000多通電話。

