柯建銘批藍委素質差　朱立倫強硬開嗆

中評社台北3月9日電／民進黨“立院”黨團總召柯建銘昨在臉書嗆國民黨“立委”，“素質之差，30年僅見，而且是差得很整齊”，引發藍營不滿。國民黨主席朱立倫今回擊，再次提醒柯建銘總召“不要水準低到是潑婦罵街”。



中時新聞網報導，朱立倫用嚴肅的語氣表示，剛剛有遇到柯建銘，有提醒他，水準不要低到連法律都看不懂、“憲法”都不瞭解、很多民意都不瞭解，用這樣方式惡意攻擊在野黨是非常非常不恰當，每位“立委”都予以尊重，不要用惡意攻擊，很多事情可以討論；他並再次提醒柯建銘總召“不要水準低到是潑婦罵街”。



國民黨團則是表示，身為資深民意代表的柯建銘，卻忘記民意代表的職責是監督政府，而不是炮口對著“立院”同仁，這種不敢監督政府的黨意“立委”，就是讓“國人”更厭惡的元兇；並批柯建銘通篇發文除了自我感覺良好、往臉上貼金，實在看不出有什麼能福國利民的價值。



國民黨今日舉行第21屆第2任中央常務委員會常務委員選舉，主席朱立倫中午前來位於板橋區的新北市黨部投票，而前秘書長李乾龍、現任“立委”吳宗憲等人則在上午完成投票，下午2時結束投票，隨即開票，宣布當選名單。



對於中常委選舉首次出現不足額狀況，朱立倫表示，其實當時登記參選人數是超過應選名額，而黨內採取較嚴格審查機制，中常委以民意代表及知名人士為主，最重要的是希望中常委能與基層結合，提出建言與貢獻，爭取更多的支持。



關於裁併黃復興黨部，朱立倫指出，每一項改革會持續進行，希望國民黨能達到內造化、年輕化與輕量化，這是不會改變的目標。提出改革方案除讓原來資深老一輩的黃復興黨員，繼續服務黨、與黨結合，並要爭取的中青壯世代的退伍軍人，他們約9成不是國民黨員，盼爭取他們成為黨員及支持者。



至於是否擔心陸配常委被抹紅，朱立倫強調，台灣人口比例愈來愈多新住民，過去國民黨曾提名過來自東南亞的“立委”，本屆有提名陸配的不分區，不管來自中國大陸、東南亞，都是台灣人的一部分。