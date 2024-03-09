負面聲量爆衝　管碧玲成仇恨值最高官員

中評社台北3月9日電／兩岸局勢因金廈海域事件升溫，經過多場協商，仍無法達成共識。TPOC台灣議題研究中心近日蒐集2月15日金門快艇案發生後，至3月5日之間的網路輿情聲量數據，發現主責的“海委會主委”管碧玲負面聲量居高不下，一度在“立法院內政委員會”“金門撞船案”專題報告當天飆破1.7萬則。另透過比較最近兩周民進黨政府“內閣”官員們的網路聲量，管可說是目前“仇恨值最高”的部會首長。



中時新聞網報導，TPOC台灣議題研究中心指出，結果顯示，管碧玲的網路聲量在“立法院”開議後持續飆增，原本事發前5天的單日網路聲量不超過300則，2月20日開議日當天一舉超過千則，隨後網路聲量居高不下，一度在“立法院內政委員會”“金門撞船案”專題報告當天飆破1.7萬則。當天內政委員會召委高金素梅公布管傳的簡訊，提到“海巡有很多原住民同仁，我特別要求注意在升遷上的拔擢”等語，遭質疑是為“交換”，以及管反對召委排案名稱，指“撞船”是中國大陸最想用的名稱，引發藍委不滿，要求為藐視“國會”道歉等新聞話題，均吸引廣大網友關注。值得注意的是，網路數據調查結果也發現，自金門快艇案爭議爆發後，管碧玲的負面聲量居高不下。



然而，透過比較最近兩周民進黨政府“內閣”官員們的網路聲量，TPOC台灣議題研究中心的數據分析結果揭露，總聲量排名前10名的管碧玲（總聲量69627則）、“內政部長”林右昌（37416）、“經濟部長”王美花（19949） 、“交通部長”王國材（16674）、“數位發展部長”唐鳳（9863）、“國防部長”邱國正（6483）、“衛福部長”薛瑞元（6307）、“勞動部長”許銘春（2500）、“外交部長”吳釗燮（2230）、陸委會主委邱太三（1984）。



其中管碧玲由於爭議纏身，聲量“狠甩”所有部會首長，且管的負面聲量也“爆棚”，1人的負面聲量就佔據前10人負面聲量總和的4成，負聲量逼近3萬則，可說是目前“仇恨值最高”的部會首長。