台處理撞船案令人不安　趙春山：加速統一步伐

中評社台北3月9日電／中時新聞網報導，“廣角智庫”頻道9日上午在台北舉辦“金門事件與兩岸關係”論壇，由文化大學社科院講座教授楊永明主持，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山、輔仁大學特聘教授何思慎、前小金門指揮官栗正傑3位專家出席與談。趙春山指出，政府在處理金門事件的流程令人不安，導致謠言四起，造成兩岸民意對抗，這會加速北京方面統一的步伐。



趙春山表示，近期他接受訪問，稱如果大陸這時對台動武的話，他不會覺得意外，但他要澄清，並不是表示說現在大陸就要動武，而是如果這次金門事件處理不好的話，就不排除。



趙春山說，他常常到因為智庫活動赴陸，這趟出行比較廣泛，除了見國台辦主任宋濤，沿路幾個重要的城市，而且都是台商聚集地，對國民黨副主席夏立言此行的接待，非常重視。



趙春山說，現在兩岸關係這麼緊張，雖然國民黨選輸，在此環境下，仍非常重視國共交流的管道，這點讓他非常欣慰，而且未來要促進兩岸和平發展，國共這個管道應該扮演重要的角色。



趙春山表示，他們住在上海的和平飯店，是對方刻意安排的。國民黨因為接受九二共識，所以兩岸就有對話，兩岸有對話，就可以避免誤判，就可以避免擦槍走火，兩岸就有和平，邏輯是這樣下來。



趙春山強調，重點是沒有九二共識，沒有對話，提醒民進黨，如果賴清德520就職以後，至少要建立或是創造一個，除了九二共識以外，兩岸都能夠接受的一個協商的模式，這點對520是非常重要的。

