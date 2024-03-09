王曉萍：人才培養需適應市場變化和產業需求

人力資源和社會保障部部長王曉萍（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月9日電（記者 郭至君）3月9日，人力資源和社會保障部部長王曉萍在十四屆全國人大二次會議民生主題記者會上指出，適應新產業、新模式、新動能發展的數字型、創新型、復合型的高技能人才仍然稀缺，鉗工、焊工、養老護理員等一線技工普遍短缺，人才培養需要更好適應市場變化和產業的需求。



有記者問，加強技能人才隊伍建設，對推動經濟高質量發展具有重要作用，請問在這方面我們都有哪些舉措？



王曉萍表示，加強技能人才隊伍建設是促進人力資源開發利用的重要途徑，也是解決結構性就業矛盾的關鍵舉措。我國現在技能勞動者超過了2億人，其中高技能人才超過了6000萬人，為經濟高質量發展提供了強有力的人力資源支撐。但是我們也要看到，適應新產業、新模式、新動能發展的數字型、創新型、復合型的高技能人才仍然稀缺，鉗工、焊工、養老護理員等一線技工普遍短缺，人才培養需要更好適應市場變化和產業的需求。



王曉萍亦表示，對技能人才工作，習近平總書記多次作出重要指示。今年兩會下團組的時候，總書記指出，大國工匠是我們中華民族大廈的基石、棟梁。政府工作報告對培養造就更多的大國工匠和高技能人才也提出了明確要求。我們將認真貫徹落實習近平總書記的重要指示精神和黨中央、國務院的決策部署，一體推進技能人才培養、使用、評價、激勵等工作，加快建設一支規模宏大的知識型、技能型、創新型勞動者大軍。