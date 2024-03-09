王賀勝：疾控体系建设實現五個“更加”

國家疾病預防控制局局長王賀勝（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月9日電（記者 郭至君）3月9日下午，在十四屆全國人大二次會議民生主題記者會上，國家疾病預防控制局局長王賀勝表示，在推动疾控事業高質量發展方面，我國疾控事業實現了監測預警更加靈敏、應急處置更加有效、技術手段更加先進、綜合監督更加有力和科普宣教更加接地氣。



有記者提問，疾控工作和人民健康福祉是息息相關的，圍繞著疾控事業的高質量發展，您能否談一下疾控體系的建設有哪些新的變化？下一步為人民健康如何發揮更好的作用？



王賀勝表示，習近平總書記和黨中央高度重視疾控體系的建設，作出了改革完善疾控體系的重大戰略部署。國家疾控局成立以來，堅決貫徹總書記和黨中央的決策部署，提請國務院審議通過了推動疾控事業高質量發展的指導意見，堅持和加強黨對疾控工作的集中統一領導，推進系統重塑、理順體制機制、明確功能定位、提升專業能力。具體來說，實現了五個“更加”。



一是監測預警更加靈敏。從健全制度機制、拓展監測渠道、規範評估預警、提升專業能力等方面持續發力，建立健全智慧化多點觸發傳染病監測預警體系，拓展形成了哨點醫院監測、病毒變異監測、城市污水監測等10個子系統，強化了部門間信息通報和數據共享，為提前預判疫情流行態勢，提早部署、有效應對提供了科學的依據。



二是應急處置更加有效。已在全國建成了20支國家突發急性傳染病防控隊，不管哪個地方發生重大公共衛生事件，都能第一時間派出國家隊支援。比如，去年12月甘肅積石山地震發生後，甘肅和青海承建的3支國家隊就立即趕到了災區，協助和指導開展臨時安置點的環境消殺、傳染病監測、風險評估、飲用水監測等工作，助力實現災後無大疫。我們還將新建5支國家隊，并且在全國所有市、縣建設基層應急小分隊，進一步提高傳染病應對處置的能力和水平。



三是技術手段更加先進。充分利用最新科技成果和信息技術，提升防控的科學性和精准性。建成了全球規模最大的傳染病網絡直報系統，平均報告時間從5天縮短到了4個小時。國家層面建立了72小時內快速鑒定300種病原體的技術體系，所有省級和90%的市級疾控中心都具備了核酸檢測和病毒分離的能力。我們還建立了全國電話流調系統，啓用“95120”專用流調號碼，有效提升了流調工作的效率。



四是綜合監督更加有力。持續加強衛生健康綜合監督體系建設，提高基層執法信息化水平，推進實現智能化監管，不斷提升監督執法能力。開展了醫療機構疾控監督員制度試點，對醫療機構傳染病防治、公共衛生等與公衆健康息息相關的領域，持續加大監督檢查力度。去年，全國累計開展了監督檢查430萬次，及時查處違法行為，有效維護群衆的健康權益。



五是科普宣教更加接地氣。持續開展公共衛生風險評估，結合公衆關心的傳染病防控、高溫熱浪等極端天氣、地震洪澇等自然災害、重要節假日疾病防控等熱點話題，及時主動發布指引指南和健康提示，組織專家宣傳解讀，有效回應社會關切，推動提高公衆的健康意識和自我保護意識，努力營造群防群控的良好社會氛圍。



王賀勝指出，下一步，我們將堅持以人民健康為中心，加快推動疾控事業高質量發展、高水平安全，築牢織密公共衛生防護網，切實為保護人民健康、保障公共衛生安全、維護經濟社會穩定提供有力保障。



（後方支援記者：袁曉麥，實習記者：李澤璇）

