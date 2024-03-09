倪虹：始終堅持房住不炒定位

住房城鄉建設部部長倪虹（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月9日電（記者 郭至君）3月9日下午，在十四屆全國人大二次會議民生主題記者會上，住房城鄉建設部部長倪虹表示，構建房地產發展新模式要在理念上始終堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，完善“市場+保障”的住房供應體系，政府保障基本住房需求、市場滿足多層次多樣化住房需求，建立租購并舉的住房制度，努力讓人民群衆住上好房子。



有記者提問，我們注意到社會各方面都十分地關注房地產發展新模式，想要請問住建部將采取哪些措施來推動構建新模式呢？



倪虹表示，黨中央提出，構建房地產發展新模式。我想這是破解房地產發展難題、促進房地產市場平穩健康的治本之策。如何構建，我體會有三點：



第一，在理念上。要始終堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，完善“市場+保障”的住房供應體系，政府保障基本住房需求、市場滿足多層次多樣化住房需求，建立租購并舉的住房制度，努力讓人民群衆住上好房子。



第二，在機制上。我想有兩點，一是建立“人、房、地、錢”要素聯動的新機制，也就是說從要素資源科學配置入手，以人定房、以房定地、以房定錢。抓手就是指導各地編制好住房發展規劃。二是完善房屋從開發建設到維護使用的全生命周期管理機制。這是一項系統性很強的工作。在供給方面，要改革完善商品房開發、融資、銷售等基礎性制度，有力有序推進現房銷售。在使用方面，要加快建立房屋體檢、房屋養老金、房屋保險等專項制度。



第三，在實施上。有兩個重點，一是規劃建設保障性住房，推進“平急兩用”公共基礎設施建設和城中村改造。這既是利民之舉，又是發展之計，也是轉型之策。規劃建設保障性住房，是完善住房制度和供應體系，重構市場和保障關系的重大改革，重點是拓展配售型保障性住房的新路子。“平急兩用”公共基礎設施建設，是統籌發展和安全、提高城市韌性的重大舉措，重點是平時用得著，關鍵時刻能用得上。城中村改造，是解決群衆急難愁盼的民生工程，重點是要消除安全風險隱患，改善居住環境，促進產業轉型升級，推動城市高質量發展。去年國務院先後出台了三個文件，今年重點就是抓開工建設、抓質量安全，盡快取得實實在在的成效。二是下力氣建設好房子。住房發展，歸根到底，還是要讓人民群衆住上好房子。什麼是好房子？不同面積、不同價位都有不同的好房子。我們將引導建築師精心設計好戶型，鼓勵企業研發好產品、好材料、好設備，我們也希望能够多行業跨界協同，合力建造綠色、低碳、智能、安全的好房子，讓群衆能够住得健康、用得安全方便。



“在新模式下，我希望現在的房地產企業看到，今後拼的是高質量，拼的是新科技，拼的是好服務。誰能抓住機遇、轉型發展，誰能為群衆建設好房子、提供好服務，誰就能有市場，誰就能有發展，誰就能有未來。”倪虹強調道。



（後方支援記者：袁曉麥 實習記者：馬一鳴）

