懷進鵬：把優質教育資源的“蛋糕”做得更大

教育部部長懷進鵬（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月9日電（記者 郭至君）3月9日，教育部部長懷進鵬在十四屆全國人大二次會議民生主題記者會上表示，今年政府工作報告當中提出要實施基礎教育擴優提質行動，所謂“擴優提質”，就是要把基礎教育的整體質量提得更高，把優質教育資源的“蛋糕”做得更大，讓整個教育的發展成果和人才培養的能力更多、更公平地惠及適齡兒童和青少年，真正實現從“有學上”到“上好學”的根本性轉變。



有記者問，今年我國將開展基礎教育擴優提質行動，請問教育部將採取什麼措施來落實這個行動？努力滿足人民群眾對“上好學”的期盼？



懷進鵬表示，中國舉辦著世界上規模最大的基礎教育，到目前為止，全國一共有中小學幼兒園48.79萬所，在校學生2.3億人，教師1610萬人，每個孩子後面都站著好幾位家長，可以說基礎教育辦得好不好，關係著億萬家庭的幸福，這是大民生。



懷進鵬談到，中國用了大概20多年的時間，走完了發達國家上百年的義務教育普及之路，在世界9個發展中人口大國是第一個實現九年義務教育普及的國家。黨的十八大以來，我們國家基礎教育取得了歷史性成就，發生了歷史性變化，基礎教育各學段的普及程度已經達到或超過OECD經合組織中高收入國家平均水平，其中學前教育、義務教育達到了高收入國家平均水平。去年11月，聯合國教科文組織第42次大會同意在中國上海舉辦STEM教育研究所，STEM就是科學、技術、工程和數學，這就是我們中國人常講的數理化農醫，這是聯合國教科文組織在歐美發達國家之外首次設立的一類研究所，在很大程度上標誌著對中國在人才培養、理工農醫、STEM教育方面取得成就的認可。



懷進鵬稱，習近平總書記指出，人民對美好生活的向往，就是我們的奮鬥目標。面向中國式現代化，我國基礎教育正在邁入全面提高育人質量的新階段。為滿足人民群眾日益迫切“上好學”的願望，今年政府工作報告當中提出要實施基礎教育擴優提質行動。所謂“擴優提質”，就是要把基礎教育的整體質量提得更高，把優質教育資源的“蛋糕”做得更大，讓整個教育的發展成果和人才培養的能力更多、更公平地惠及適齡兒童和青少年，真正實現從“有學上”到“上好學”的根本性轉變。具體怎麼實現，可以從這五個方面。