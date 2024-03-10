顔珂：大陸對台主動作為 統一大勢無法阻擋

台灣省代表團代表、全國人大常委會委員、華僑委委員顔珂（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月10日電（記者 李子寧）十四屆全國人大二次會議台灣省代表團9日上午在人民大會堂台灣廳舉行開放團組會議，吸引大量兩岸及海外媒體記者入團採訪。代表們討論兩高報告，並圍繞如何增進台灣同胞福祉、兩岸融合發展等議題回答記者提問。台灣省代表團代表、全國人大常委會委員、華僑委委員顔珂在回答記者有關兩岸關係的提問時表示，種種數據事實都充分證明，兩岸同胞要來往，要交流，要合作，堅信在大陸的主動作為和積極引導下，兩岸關係的基本格局和發展方向不會改變，兩岸同胞走親走近的共同意願無法阻止，祖國必然統一的歷史大勢更是無法阻擋。



新華社記者提問，當前兩岸關係面臨嚴峻複雜的形勢，今年的政府工作報告中提到，要深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移地推進祖國統一大業，請問代表對兩岸關係未來發展有何預期？



對此，顔珂表示，當前兩岸關係面臨嚴峻複雜的形勢，民進黨當局拒不承認“九二共識”，頑固堅持“反中”、“抗中”的立場，倚美謀獨。繼續在“台獨”的道路上鋌而走險，嚴重危害了台海的和平穩定。面對複雜嚴峻的形勢，祖國大陸可以說是意志堅定，信心堅定，始終牢牢把握兩岸關係的主導權和主動權，順應兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同的心聲，堅定不移反對“台獨”分裂和外來干涉，維護和平，擴大交流，促進合作，深化融合，推進統一。



顔珂說，一直以來，祖國大陸積極地回應兩岸同胞的共同的願望，也持續地和台灣各界有識之士就兩岸關心的問題對話協商。在新冠疫情防控平穩轉段以後，積極地推動兩岸的交流合作，克難前行，穩中有進，兩岸的交流合作、融合發展取得了積極的進展，也想和大家分享三個方面的數據和有關的情況。

