陳雲英：加強台青愛祖國教育 增強祖國認同感

台灣省代表團代表、全國人大華僑委委員陳雲英（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月10日電（記者 李子寧）十四屆全國人大二次會議台灣省代表團9日上午在人民大會堂台灣廳舉行開放團組會議，吸引大量兩岸及海外媒體記者入團採訪。代表們討論兩高報告，並圍繞如何增進台灣同胞福祉、兩岸融合發展等議題回答記者提問。台灣省代表團代表、全國人大華僑委委員陳雲英在回答記者有關兩岸關係和提案建議的提問時表示，面對“台獨”勢力的各種炒作，大陸主要還是要不斷推進為台灣同胞謀福祉，為祖國最終統一有作為。今年也會重點建議加強對台灣青少年實施愛祖國教育，幫助他們準確認識新時代中國特色社會主義的本質，循序漸進地幫助他們關心祖國，關心兩岸關係，增強其作為祖國大家庭一員的認同感。



現場有記者問道，過去幾年兩岸有不少的紛爭，新冠疫情後，到目前兩岸都還沒有完全恢復各種的民間交流。賴清德即將就職，請問陳雲英代表怎麼看兩岸關係的前景，會建議哪些積極支持兩岸人員往來和民間交流的措施？



對此，陳雲英首先表示，此次台灣地區兩項選舉的結果顯示，民進黨並不能代表主流民意，有更多年輕的，特別是可能具有“綠色”背景的年輕人投給了民眾黨，所以我自己有一個簡單的個人觀點，就是台灣會從過去的“藍綠對抗”走向“三黨共治”的時代。另外，對於這個現象可以認為是台灣社會正在逐漸弱化當中，而在這個過程中，“分離主義”活動會非常猖獗。所以面對“台獨”勢力的各種炒作，大陸主要還是要不斷推進為台灣同胞謀福祉，為祖國最終統一有作為。



陳雲英說，自1979年《告台灣同胞書》的發布，再到今天現場的議事活動，大家可以看到台灣代表團的每一個代表是如何履職的，可以說每個代表每一年都在努力，每一天都在奮鬥，相信在代表的努力下，未來在真正實現完全統一的時候，兩岸同胞內心將是沒有隔閡的，也就是“你中有我、我中有你”。



陳雲英表示，有不少聲音說台灣同胞現在很擔心兩岸的交流活動會停止，可以肯定的是，除非是島內有人炒作或者操作阻礙台灣同胞來到大陸，否則兩岸交流活動是不會停止的，祖國大陸一定會盡最大的誠意、做最大的努力，歡迎每一個台灣同胞來到祖國大陸。