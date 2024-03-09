王賀勝：艾滋病、結核病等重大傳染病得到有效控制

國家疾病預防控制局局長王賀勝（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月9日電（記者 郭至君）3月9日下午，在十四屆全國人大二次會議民生主題記者會上，國家疾病預防控制局局長王賀勝在回答有關遏制重大傳染病、改善人民健康水平情況的提問時表示，疾控系統堅決貫徹習近平總書記關於疾病防控的重要指示批示和黨中央、國務院決策部署，堅持預防為主、防治結合，推動傳染病防控取得了顯著成效。目前，艾滋病、結核病、乙肝、丙肝、血吸蟲病等重大傳染病都得到有效控制。



王賀勝表示，傳染病防控關系人民群衆的生命安全和身體健康，關系經濟社會發展和國家安全穩定。疾控系統堅決貫徹習近平總書記關於疾病防控的重要指示批示和黨中央、國務院決策部署，堅持預防為主、防治結合，推動傳染病防控取得了顯著成效。主要體現在“三個一批”。



一是消除了一批。繼消滅天花、消除絲蟲病、脊髓灰質炎、新生兒破傷風之後，黨的十八大以來，在習近平總書記和黨中央的堅強領導下，經過不懈努力，2021年我國又消除了瘧疾，結束了這一嚴重危害人民健康的重點傳染病肆虐千年的歷史，在我國公共衛生史上具有裡程碑的意義，也為全球公共衛生事業作出了重要貢獻，得到了國際社會的高度贊譽。世界衛生組織發布新聞公報稱，中國瘧疾感染病例由1940年的3000萬減少至零，是一項了不起的壯舉。



二是控制了一批。目前，艾滋病、結核病、乙肝、丙肝、血吸蟲病等重大傳染病都得到有效控制。艾滋病經輸血和血制品傳播基本阻斷，母嬰傳播和注射吸毒傳播降至歷史最低水平，感染者抗病毒治療成功率達到95%以上，每年新報告感染者數、感染者病死率均呈下降趨勢，我國艾滋病疫情整體處於低流行水平。結核病的發病率穩步下降，成功治療率保持在了90%以上，死亡率降至發達國家水平。病毒性肝炎新發感染者數大幅減少，通過實施國家免疫規劃，普及乙肝疫苗接種，五歲以下兒童乙肝病毒感染率控制在1%以下，保護了數以千萬的兒童免於感染。



三是降低了一批。麻疹、乙腦、流腦等疫苗可預防的多種傳染病發病率降至歷史最低水平。比如，近年我國每年報告五六百例麻疹病例，這在全球處於極低流行水平。包蟲病、蛔蟲病等重點寄生蟲病疫情也明顯下降，全面邁向控制或消除的新階段。



王賀勝說，同時，我們也清醒認識到，新發突發傳染病發生風險仍然持續存在，鞏固傳染病防控成效的任務仍然艱巨，防控形勢依然嚴峻。今年的《政府工作報告》明確要求，“繼續做好重點傳染病防控”。我們將認真貫徹落實，不斷總結經驗，完善防控體系，優化防控策略，鞏固提升防控成效，最大程度降低傳染病對人民群衆健康和經濟社會發展的影響。



（後方支援記者：袁曉麥 實習記者：馬一鳴）

