王曉萍：讓人社服務有速度有溫度

人力資源和社會保障部部長王曉萍（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月9日電（記者 郭至君）3月9日，人力資源和社會保障部部長王曉萍在十四屆全國人大二次會議民生主題記者會上表示，社部門是重要的民生部門，工作樁樁件件都要和群眾見面對賬，涉及群眾切身利益，人社部將一件接著一件為人民辦事，讓人社服務有速度有溫度，讓老百姓更暖心更安心。



有記者問，人社領域公共服務與我們每個人的日常生活關係密切，不僅事項多，頻次也很密。在實施“高效辦成一件事”、提升公共服務質量方面有哪些考慮？



王曉萍表示，社部門是重要的民生部門，工作樁樁件件都要和群眾見面對賬，涉及群眾切身利益。提升人社公共服務效能，是保障惠民政策落實落地的重要基礎，也有利於增強群眾辦事的便捷度、滿意度和獲得感。今年政府工作報告明確要求，以推進“高效辦成一件事”為牽引，提高政務服務水平。人社部門將聚焦群眾辦事急需，不斷優化政務服務、提升行政效能，為群眾帶來更好的服務體驗。



一是整合資源暢通服務渠道。為了讓群眾辦事少跑腿，我們集成服務窗口，制定人社公共服務標準，明確事項清單，規範辦理流程，推進線下辦事“只進一門”、線上辦事“一網通辦”、企業群眾訴求“一線應答”。拓展便民服務圈，借助銀行、郵局、社區等，推動服務下沉，方便企業群眾就近辦、多點辦需求。豐富上門辦、免申即辦等服務模式，積極適應老年人、殘疾人等個性化需求，提供幫辦、代辦服務。



二是提質擴容優化辦事體驗。為了推進跨區域、跨領域事項辦理，我們深入實施人社服務快辦行動，推進“清事項、減材料、壓時限”，已取消人社領域65%的證明材料，還將推動更多服務事項“一件事一次辦”。實施補貼政策直補快辦，制度化規範化推行告知承諾制，讓辦事環節更簡、流程更優。大力推行服務事項“跨省通辦”，依托全國人社政務服務、國家社會保險公共服務等平台，在就業創業、社會保障、人才人事等領域，我們已開通40項跨省通辦事項，還將推動更多高頻事項“全程網辦”，地方事項“省內通辦”，實現服務從能辦向好辦易辦轉變。



三是數字賦能打造智慧服務。為更大程度提升政務服務效能，最大限度利企便民，我們全面實施數字人社建設行動，加快構建一體化信息平台、數字化應用場景、智能化服務體系，推動更多的關聯事項“智能聯辦”，惠企便民政策精準直達。比如，我們建設全國統一的就業公共服務平台，支持“政策找人”、“人崗匹配”的精準服務，夯實高質量充分就業工作基礎。再比如，我們加快社保數字化轉型，開展“數據找人”信息比對，推動政策“免申即享”，將各類群體廣泛納入社會保障覆蓋範圍。



王曉萍談到，社會保障卡是政府民生服務的基礎性載體，目前全國98%的人都有社保卡，9.7億人還領用了電子社保卡。2023年電子社保卡全年服務151億人次。社保卡承載的服務，涵蓋了政務服務、就醫購藥、交通出行、文化旅遊等民生領域。我們將聯合相關部門進一步做實做細社保卡居民服務應用，推出更多的數字化應用場景，持續深化省級“一卡通”，大力推進區域“一卡通”，逐步實現全國“一卡通”，為廣大人民群眾提供更便捷更廣泛的社保卡服務。總之，我們將一件接著一件辦，讓人社服務有速度有溫度，讓老百姓更暖心更安心。



（後援記者：段曉魯）