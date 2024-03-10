中評現場：台灣代表團開放回應兩岸熱點問題

江蘇省台聯會長、全國台聯副會長鄒振球（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月10日電（記者 林艷）全國兩會接近尾聲，3月9日上午台灣代表團在北京人民大會堂台灣廳開放團組會議審議國務院組織法修訂草案及兩高報告。在會議發言結束後，台灣代表團特別設置了媒體問答互動環節，由於這是今年兩會台灣團對記者唯一的開放日，也是當天唯一的開放代表團，現場吸引了大量媒體記者的高度關注。在團長鄭建閔的主持下，提前抵達會場的台灣代表團比原定九點的時間提前了20分鐘開始會議，並在會後給媒體記者留夠時間開放提問。期間，台灣團代表們在長達一個小時左右的時間裡，分別就“兩制”台灣方案、兩岸民間交流、兩岸融合發展、兩岸關係前景等熱點議題回應媒體記者提問。



“兩制”台灣方案一定會提上議程



江蘇省台聯會長、全國台聯副會長鄒振球在媒體問答環節回應中評社記者有關“兩制”台灣問題時表示，“兩制”台灣方案一定會提到一個議事日程。他也指出，關於“兩制”台灣方案有三點值得注意：一是以“一個中國”原則為前提；二是兩岸各界可以展開廣泛協商，充分表達訴求，增進雙方瞭解；三是針對台灣同胞存在的一些擔心，習總書記在講話中其實已經充分表達了對台灣同胞的充分尊重和考慮，因此台灣老百姓不要過於擔心。他指出，“台獨”一定是死路、絕路，沒有任何希望，只會給台灣同胞帶來災難，把台灣同胞帶入深淵。另外，外人是靠不住的，他們只會為自己的利益打小算盤。因此，兩岸的同胞共同攜手起來促進兩岸關係和平發展，促進中華民族偉大復興，這才是正道。



鄒振球指出，台灣老百姓對大陸信息接收到的很少，導致台灣同胞對大陸很不瞭解。比如在與他們交流過程中也會發現他們對大陸的瞭解有些片面，有的觀點甚至有點偏激。因此，他說，在今後的工作過程中，我們要盡更大的努力促進兩岸同胞交流，在交流過程中盡量讓台胞可以更多地瞭解真實的大陸，讓台灣同胞看到大陸改革發展變化，感受到大陸的誠意與善意。

