林武郎：印度製造、越南製造很難超越中國

長年旅美的台經濟學專家、聯合國前企業管理研究主任林武郎。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月10日電（記者 盧誠輝）長年旅美的台經濟學專家、聯合國前企業管理研究主任林武郎9日到新竹中華大學演講時表示，中美貿易戰後，外界關心印度和越南能否因此超越中國？但他認為，印度基礎建設不如中國，也未加入RCEP（區域全面經濟夥伴協定）等因素，很難取代中國成為世界工廠，而越南則因製造業工人不足、港口集裝箱吞吐量有限與房市低迷等因素，短時間內“越南製造”也很難取代“中國製造”。



林武郎，美國史丹佛大學經濟學博士，曾在聯合國紐約總部擔任企業管理研究主任24年，期間訪問30多個國家與大陸20多次，協助開發中國家的經濟發展。



林武郎指出，印度正在複製中國發展經驗，隨著中美貿易戰開打，許多外商轉往印度投資，讓印度經濟崛起，印度GDP有望躍升世界第3大經濟體，僅次於中國和美國，印度總理莫迪2014年上任後，就積極推動“印度製造”戰略，鼓勵外商直接投資、降低行業准入標準、改善國內營商環境，撬動印度巨大的市場潛力和豐富廉價的人力資源，10年內將使印度製造業占國內生產總值的比重從目前15%提升到25%，包括蘋果、富士康、三星與IBM等國際大廠都已搶先在印度布局。



根據聯合國統計資料顯示，2014至2022財政年度間，外國直接投資印度製造業，8年成長了57%，手機產量累計突破20億部，成為全球第2大生產國。林武郎說，印度在2023年人口超過14.29億人，已超越中國成為全球人口最多的國家，也因此擁有世界規模最大的勞動力，將使勞動成本不會提高太大。



林武郎認為，印度的競爭優勢有三。一是世界最大的英語使用區；二是比中國更靠近中東及歐洲的極大戰略地理位置；三是印度經濟成長主要靠私有企業，市場活潑力大。



除了三大優勢外，印度也有四大缺點。林武郎表示，一是印度貿易逆差逐年有增無減，從1957年的負28億美元逐年增加到2022年的負733億美元，中國也因此取代美國重新成為印度最大貿易夥伴。

