鄒振球答中評：兩制台灣方案一定會提上日程

江蘇省台聯會長、全國台聯副會長鄒振球回應中評社記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月10日電（記者 林艷）今年是習近平總書記提出“兩制”台灣方案五週年，3月9日上午在台灣代表團開放組團會議上，江蘇省台聯會長、全國台聯副會長鄒振球在媒體問答環節回應中評社記者提問表示，台灣同胞對大陸信息接收得較少，目前對大陸還是不夠瞭解。因此，在日後的交流工作中應該盡可能地幫助台灣同胞更加瞭解真實的大陸，把大陸一些充滿善意和誠意的政策傳達給台灣同胞，這樣兩岸同胞的心才會越走越近。同時，他也指出，“兩制”台灣方案一定會提到一個議事日程。



鄒振球表示，2019年1月2日，習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40週年紀念大會上發表了重要講話，在兩岸引起強烈的反響。大陸這邊都特別積極地讚同和支持，但在台灣島內卻出現了比較奇怪的情況，很多民進黨政客則對“一國兩制”台灣方案進行瘋狂地攻擊、歪曲和抹黑。台灣學界也在思考，台灣民眾到底是什麼態度？



鄒振球結合自身經歷分享了一個故事，他說有一次接待了一個台灣參訪團，在活動中負責給來訪台胞講解介紹總書記“1.2重要講話”，當時非常擔心講完台灣同胞會否抵觸和反感，後來他以“兩岸走向哪裡去”為主題，分享了台灣問題產生到兩岸關係發展再到習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40週年紀念大會上提出關於共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程的五點倡议。第二點“探索‘兩制’台灣方案，豐富和平統一實踐”，其中有一段內容是“‘一國兩制’在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣同胞利益和感情。在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，和平統一後，台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。” 他認為，實際上這段話充滿了大陸對台灣的誠意和善意。

