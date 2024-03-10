兩會現場：台灣代表團會議聚焦台胞司法權益

台灣省代表團9日上午在人民大會堂台灣廳舉行開放團組會議（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月10日電（記者 李子寧）十四屆全國人大二次會議台灣省代表團9日上午在人民大會堂台灣廳舉行開放團組會議，吸引大量兩岸及海外媒體記者入團採訪。代表們就“兩高”報告進行討論，並圍繞如何增進台灣同胞福祉，尤其是司法方面的權益積極建言獻策。



台灣省代表團代表、全國人大華僑委委員陳雲英表示，目前有292名港澳台青年學生在人民法院交流學習，深入瞭解國家法制建設發展，共同為中華法治文明進步貢獻力量。此外，通過參加日前舉行的最高人民法院台灣司法事務辦公室與全國台聯台胞事務部《關於建立聯絡溝通機制的會議紀要》簽署活動，瞭解到目前除西藏以外，其他各省高院均與同級台聯建立起了工作聯繫。相關的工作聯繫非常重要，因為各省市台聯通常是台胞遇到困難第一個接觸的單位，但台聯作為一個民間組織，涉法方面的工作台聯在落實上有一定的困難。在有了相關的溝通機制後，遍布全國各地的台灣同胞如果要通過法律維護自己的權益，那麼就可以取得“直通車”的效果，令台灣同胞們不僅有法可依，也有溝通渠道。



陳雲英說，在平潭法院視察的時候，看見有為台胞開設的獨立辦事窗口，希望未來在不同的法院體系裡也可以開設轉為台胞涉訴的獨立窗口。因為台灣同胞來到大陸，往往對於大陸的司法制度不是很熟悉，有了獨立的窗口，可以讓他們更加瞭解相關的法律制度，幫助他們更好地維護自身權益，讓台灣同胞能夠在司法服務方面得到同等的待遇。



台灣省代表團代表、貴州省台聯會長曾力群說，2023年最高人民法院涉台相關部門在堅持落實惠台舉措，為台灣同胞提供優質的司法服務，提升涉台審判和互助案件辦理質效，做實溯源治理，促進涉台糾紛實質性化解方面做了大量的工作。此外，最高人民法院台灣事務辦公室與全國台聯簽訂了《關於建立聯絡溝通機制的會議紀要》，在涉台司法工作方面形成合力。另外在涉台的司法互助方面，去年一年就辦理了5835件，這確實為包括台灣同胞在內的兩岸同胞做了很多實事，也為促進兩岸融合發展提供了司法保障。