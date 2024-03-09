懷進鵬：未來要把人工智能深入到教育當中

教育部部長懷進鵬（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月9日電（記者 郭至君）3月9日，教育部部長懷進鵬在十四屆全國人大二次會議民生主題記者會上表示，未來，將致力於培養一大批具備數字素養的教師，加強教師隊伍的建設，把人工智能技術深入到教育教學和管理全過程、全環節，來研究它的有效性、適應性，讓青年一代更加主動地學、讓教師更加創造性地教。



有記者問，請問下一步數字教育將採取哪些重點的舉措？



懷進鵬提到，近年來我國全力建設國家智慧教育平台，先後三年推進“國家智慧教育戰略行動計劃”，希望通過這樣的努力能夠形成體系化的優質教育資源，真正建成不打烊、全天候、超市級的公共服務平台。數字教育不僅是技術平台和工具平台的變化，更重要的是能讓學生們在實踐中受益。希望通過這樣的平台，通過大數據的分析，更好的瞭解學生的學習狀況，疑難特點和在家、校生活當中學生學習的感受。這也有利於學校提高育人和管理以及治理能力。



“我去年10月去寧夏西海固的一所學校，當時他們正在上課，我看到西海固學校的學生與北京的孩子同上一堂課，大家學一個內容，同時針對一個問題共同討論回答。”懷進鵬說，建立數字教育就是期望教育均衡能力提升，通過數字化改變、改善、提高教育質量。“用一根根網線消弭數字鴻溝，用一塊塊屏幕連接不同的課堂”，這對中國這樣一個人口眾多、發展不平衡的大國來看，實現教育的高質量發展，發展數字教育是必修課。



懷進鵬還提到，要做優公共服務資源，搭建學習型社會，實現終身教育的數字平台。未來，將致力於培養一大批具備數字素養的教師，加強教師隊伍的建設，把人工智能技術深入到教育教學和管理全過程、全環節，來研究它的有效性、適應性。讓青年一代更加主動地學、讓教師更加創造性地教。加大加強人工智能相關學科專業的高層次人才培養、科學研究創新能力以及平台建設。加大關注數字教育之下人工智能的倫理、隱私保護等規範性，來引導好、建設好平台。讓人人都能有更好的機會順應數字時代、迎接智能時代，享受人工智能技術帶來的福祉。



（後方支援記者：段曉魯，實習記者：李澤璇）

