香港智庫論壇：羅祥喜論兩岸風險源與大趨勢

中評智庫基金會執行長羅祥喜（中評社圖片） 中評社香港3月19日電（記者 束沐）中評智庫基金會執行長羅祥喜日前在主題為“兩岸關係的重大變化與趨勢評估”論壇上表示，從短期或近期來看，兩岸關係的發展充滿變數和挑戰，但從長期或發展的角度來看，兩岸關係發展的大勢難逆，統一是必然的前景。



羅祥喜表示，在世界政治經濟格局和全球治理體系發生百年不遇大變局的當下，兩岸關係也發生了一系列重要變化。分析這些變化及其產生的深刻影響，評估可能風險，並為掌握兩岸關係發展的主導權和主動權、推動兩岸關係和平穩定發展，提出政策建言，是涉兩岸關係智庫的題中應有之義。



兩岸關係發展的風險源



羅祥喜認為，在兩岸關係上，近年來已經或正在發生的變化很多，出現很多新情況、新問題，其中特別值得關注和擔憂的是一些可能帶來風險、挑戰或變數的重要變化，最為現實的問題至少有以下幾個：



首先，兩岸缺乏正常的官方、半官方溝通對話管道所產生的問題日益突出，影響越來越大。八年前的政黨輪替，因為再度執政的民進黨不承認“九二共識”，以致兩岸缺乏共同的政治基礎，原有的官方、半官方溝通管道和交流合作逐漸中斷，雙向民間交流往來也減少、中斷或變形，成為這些年兩岸關係愈趨複雜嚴峻的重要原因，也是發生問題之後無法得到即時妥善解決的根源之一。今年春節期間發生在福建金廈海域的2·14撞船事件的處理，之所以久拖不決、成為新年度兩岸關係上的重要負面事件，與兩岸沒有正常的溝通對話管道、互信嚴重不足有密切的關係，背後是否有更深層次的原因也備受關注。

