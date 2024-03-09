王賀勝：五大策略確保有效防控“X疾病”

國家疾病預防控制局局長王賀勝（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月9日電（記者 郭至君）3月9日下午，在十四屆全國人大二次會議民生主題記者會上，國家疾病預防控制局局長王賀勝回應了關於備受國際關注的“X疾病”問題。他表示，雖然“X疾病”的發生很難避免，但由此引發的大流行是可以防範和應對的。我們將深入貫徹習近平總書記關於總體國家安全觀的重要論述，堅持底綫思維，認真總結借鑒新冠疫情的防控經驗，會同相關部門提前謀劃，打好主動仗，以准備工作的確定性應對傳染病大流行的不確定性。



王賀勝表示，國際社會對“X疾病”高度關注，所謂“X疾病”，并不代表某一種具體的疾病，而是由未知病原體引發，可能導致全球大流行的傳染病。“X疾病”最主要的特點是高致病、傳染快、易變異。它的發生發展存在很大的不確定性，很難對“X疾病”的病原體以及發生的時間地點來進行預測。各國專家普遍認為，受全球氣候加速變化，人類活動範圍不斷擴大，病原跨物種傳播頻繁發生等因素的影響，由“X疾病”引發全球大流行的風險在持續的增加。



王賀勝指出，雖然“X疾病”的發生很難避免，但由此引發的大流行是可以防範和應對的。我們將深入貫徹習近平總書記關於總體國家安全觀的重要論述，堅持底綫思維，認真總結借鑒新冠疫情的防控經驗，會同相關部門提前謀劃，打好主動仗，以准備工作的確定性應對傳染病大流行的不確定性。



具體地，一是建立健全法律法規體系，堅持依法防控，優化資源配置，完善平急轉換的工作機制；二是建立健全多渠道監測預警體系，強化傳染病的風險評估，提升早發現的能力；三是建立健全應急預案體系，加強應急隊伍的演練，做好相關物資儲備，提升應急的處置能力；四是建立健全科學的防控體系，加大科研投入，推進傳染病大流行的前瞻性研究，提升科技的支撑能力；五是建立健全群防群控體系，完善部門聯動機制和基層的治理機制，廣泛開展科普宣教，全面提升公衆健康意識和疾病的防控能力水平。



王賀勝說，傳染病流行沒有國界，防範應對全球傳染病大流行，需要國際社會共同努力，攜手同行。我們將積極參與全球公共衛生治理，推動與世界衛生組織等國際組織以及其他國家的合作，積極參與大流行條約締結和國際衛生條例的修訂，為構建人類衛生健康共同體貢獻中國智慧，中國力量。

（後方支援記者：袁曉麥 實習記者：馬一鳴）

