倪虹：三項重點工作促進房地產市場平穩發展

住房城鄉建設部部長倪虹（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月9日電（記者 郭至君）3月9日下午，在十四屆全國人大二次會議民生主題記者會上，住房城鄉建設部部長倪虹表示，“穩市場、防風險、促轉型”將是住建部接下來的工作重點。當前，我國房地產市場調整轉型，穩定市場任務依然艱巨。但是，從我國城鎮化發展進程看，從全國城鎮住房存量的更新改造需求看，房地產還是有很大的潛力和空間。



有記者提問，《政府工作報告》對優化房地產政策、促進房地產市場平穩健康發展提出了明確要求，請問住建部將如何抓好落實？



倪虹表示，2023年，面對個別房企資金鏈斷裂、房地產市場調整等風險挑戰，在黨中央、國務院堅強領導下，我們會同有關部門出台了一系列政策措施，包括“認房不用認貸”、降低貸款首付比例和利率、支持居民換購住房稅費優惠等，指導地方政府因城施策、精准施策、一城一策，抓好保交樓工作，實現了守住不發生系統性風險的底綫。



倪虹指出，對於房地產市場，我們不能光看短期，還要看中長期。當前，我國房地產市場調整轉型，穩定市場任務依然艱巨。但是，從我國城鎮化發展進程看，從全國城鎮住房存量的更新改造需求看，房地產還是有很大的潛力和空間。我們相信，只要堅定信心，尊重規律，堅持有什麼問題解決什麼問題，就能够促進房地產市場平穩健康發展。



倪虹表示，關於落實好《政府工作報告》所部署的任務，我們將聚焦穩市場、防風險、促轉型這三方面開展工作：



第一，穩市場，城市政府要用好調控自主權。房地產是不動產，上海的房子、廣州的房子不可能搬到北京，來滿足北京人的住房需求。所以說房地產市場是以城市為單元的市場，各城市供求關系有很大差別。我們強調要因城施策、精准施策、一城一策，就是這個道理。現在已經充分賦予了城市調控自主權，城市政府就要扛起責任，要根據人口情況、供需情況以及保障需求，編制好、實施好住房發展規劃，因城施策優化房地產政策，穩定房地產市場。



第二，防風險，一視同仁支持不同所有制房地產企業合理融資需求。當前，房地產的難點是資金。我們在調研中看到，好的企業有困難項目，困難企業也有好的項目。為此，我們會同金融監管總局指導地方建立城市房地產融資協調機制，按照“一項目一方案”提出項目“白名單”，一視同仁支持房地產企業合理融資需求。目前，全國31個省份312個城市建立了這個機制，上報的“白名單”項目達到了6000多個。在這些項目中，82.8%是民營企業和混合所有制企業的項目。截至2月底，商業銀行已經審批貸款超過2000億元。



在這里，還需要強調的是，對嚴重資不抵債、失去經營能力的房企，要按照法治化、市場化的原則，該破產的破產，該重組的重組。對於有損害群衆利益行為的，堅決依法查處，讓他們付出應有的代價。



第三，促轉型，讓人民群衆能够安居樂業。去年11月，習近平總書記在視察上海新時代城市建設者之家時強調，城市不僅要有高度，更要有溫度，要讓外來人口進得來、留得下、住得安、能成業。總書記深厚的為民、愛民情懷，讓我們深受教育。我們牢記總書記的囑托，一手抓配售型保障性住房建設，一手抓租賃型保障性住房供給，以“一張床、一間房、一套房”等多樣化、多元化方式，著力解決好新市民、青年人和農民工等住房問題，讓他們能够放開手腳為美好生活去奮鬥。



（後方支援記者：袁曉麥 實習記者：馬一鳴）

