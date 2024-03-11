林武郎：特朗普若當選　對美將有三大威脅

長年旅美的台經濟學專家、聯合國前企業管理研究主任林武郎。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月11日電（記者 盧誠輝）針對2024美國大選將再上演特朗普對決拜登的戲碼，長年旅美的台經濟學專家、聯合國前企業管理研究主任林武郎接受中評社訪問表示，特朗普仍受美國藍領階級歡迎，也極有可能在年底贏得勝選，屆時美國保守主義將全面抬頭，將為美國帶來包括國債高抬、貧富差距擴大與民主體制惡化等三大威脅。



林武郎，美國史丹佛大學經濟學博士，曾在聯合國紐約總部擔任企業管理研究主任24年，期間訪問30多個國家與大陸20多次，協助開發中國家的經濟發展。



林武郎指出，美國經濟目前正面臨自己威脅，第一個威脅是國債太高，2023年美國國債占GDP比例是122%，但到了2048年的美國國債占GDP比例可能高達152%，而特朗普上屆任期就讓美國國債增加2兆美元，是1946年第二次世界大戰後“非戰爭及經濟衰退”時期的最高赤字。



他說，美國國債在去年已創下歷史新高紀錄，突破34兆美元大關，每位美國公民平均背負約10萬美元的債務，若只算納稅義務人的話，每人分擔的國債更高達34.7萬美元，而目前中國是美國第二大債主，僅次於日本。



林武郎認為，美國國債增加會導致財政危機，讓經濟成長率減緩，也降低民眾長期的儲蓄和所得，並增加政府的利息成本，從而排擠其它的政府支出預算，以及限制國會對於未來不可預測的風險事件的反應能力。



第二威脅是貧富差距擴大，林武郎表示，根據2022年美國國會預算處報告顯示，過去50年來，美國財富重新大分配的結果，讓財富最頂尖1%的人，每人財富再增加近兆美元，但勞工階級和中產階級則變窮，而擁有全美總財富最頂尖1%階級約300萬人的總財富，多於全美90%約2.91億人的總財富，且最窮的50%人口在1989年還擁有4%的總財富，但2022年卻縮小一倍，僅剩2%，讓美國每年有近20萬人因貧窮而死亡，平均每天就有548人。



第三個威脅是美國的民主體制在2019年出現明顯惡化，林武郎指出，因特朗普上屆選後質疑大選結果，用個人的民粹主義對抗美國民主體制，也因此導致一連串大規模、有組織的集體搶劫商場事件發生，而面對新型態犯罪的崛起，也讓美國因槍枝暴力死亡的人數再創新高，2021年有約4.8萬名美國人死於槍枝暴力，相當於每11分鐘就有一人命喪槍口，而同年平均每32秒就有一輛車被偷，累計超過100萬輛汽車遭竊。



林武郎說，根據華爾街日報與芝加哥大學獨立研究機構“全國民意研究中心”（NORC）在去年聯合進行的民意調查顯示，有78%的美國人對未來感到悲觀，也不相信下一代生活會更好，美國人也越來越懷疑大學學位的價值，讓美國整體幸福水平創歷史新低，美國普遍存在的經濟悲觀情緒，也讓美國人對未來感到希望渺茫。