鞏固提升消費回升向好勢頭

中評社北京3月10日電／梳理今年政府工作報告，圍繞促進消費穩定增長，發展重點涉及培育壯大新型消費、穩定和擴大傳統消費、優化消費環境等重點領域。



經濟日報發表中國宏觀經濟研究院經濟研究所副所長、研究員郭麗岩文章分析，從市場調研和觀察看，當前消費市場平穩運行、穩中提質，為進一步擴大有潛能的消費開了好頭，具體有四方面的特徵：



一是居民家庭更加追求消費品質，消費結構升級加快，文娛旅遊體育休閑消費占居民春節假日消費支出的比重進一步提升。從品質追求來看，更加青睞綠色健康、低糖低脂的食品和保健品以及化繁為簡的低碳包裝。



二是居民消費更加個性化多元化，彰顯國潮文化特色。以春節文旅市場為例，北上滑雪、南下看花、城市漫步，各得其樂；各大城市文化演藝市場、電影市場活躍，從大劇院到小劇場，既有陽春白雪也有下裡巴人的內容，為不同年齡和收入水平的各類群體提供了更多元的選擇。從衣著消費來看，國潮風刮過大街小巷，帶有“龍”元素的新中式衣服、首飾、馬面裙等掀起了新一輪消費潮。



三是智能化服務美好生活。得益於5G、物聯網、人工智能等技術的融合創新，智能門鎖、掃地機器人等智慧家居裝備，智能手表、無線耳機等智能穿戴產品的普及率越來越高。同時，每個家庭都在以不同方式享受著多姿多彩的“雲端生活”，有的樂於雲購物、雲健身，有的開啟了數字化博物館之旅。



四是跨境消費和跨境游回暖明顯。今年以來，得益於雙向免簽政策落地，出入境航線和人流量加快恢復，跨境電商和免稅經濟等新模式對消費的拉動力不斷增強。

