加快發展新質生產力 “人工智能+”空間廣闊

發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點。 中評社北京3月10日電／今年的政府工作報告提出，大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力。其中，深入推進數字經濟創新發展位列要位。報告強調“制定支持數字經濟高質量發展政策，積極推進數字產業化、產業數字化，促進數字技術和實體經濟深度融合”“深化大數據、人工智能等研發應用，開展‘人工智能+’行動”。



經濟參考報發表復旦大學經濟學院院長、復旦發展研究院副院長張軍文章認為，未來，隨著技術、政策、產業端共同發力，“人工智能+”將加速“百花怒放”，為新質生產力的加快培育和發展注入澎湃動能。



發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點。當前，數字經濟形成了支撐新質生產力蓬勃發展的重要力量。源於豐富的應用場景和海量的數據資源，中國數字經濟實現快速發展。中國信通院數據顯示，2022年，中國數字經濟規模達到50.2萬億元，同比增長10.3%，占GDP比重達到41.5%。預計2023年中國數字經濟規模將達56.1萬億元。



人工智能是數字經濟發展的重要引擎。在剛剛過去的2023年，中國人工智能創新成果不斷湧現，特別是以大模型為代表的生成式人工智能（AIGC）蓬勃發展，並加速與實體經濟深度融合，賦能千行百業，辦公、醫療、教育、金融、製造等成為人工智能技術商業化應用的活躍領域。從加快新藥研發、精準預報天氣，到縮短工廠產品交付周期、提高辦公效率；從單點應用、通用場景，到多元化應用、行業特定場景，人工智能邁向全面應用新階段。



文章指出，人工智能的廣泛應用有效推動了各行各業降本提質增效。有不少例子可以作為佐證，比如，在農業領域，國家農業產業化龍頭企業鐵騎力士基於釘釘AI PaaS打造AI智能客服，實現養殖戶的技術與採購咨詢高效回復，並通過調用釘釘API接口打造了25套業務系統，流程效率提升了30%，人均收入和訂單交付率提升了20%，產品效率提升了15%。



再比如，在製造業領域，芯片設計企業艾為電子推出“AI智能客服”後，實現7×24小時無間歇智能解答，讓技術專家回歸專業崗位。在消費品行業，鞋服品牌百麗國際上線AI助理“貨品數字員工”，針對商品流通環節的收發差異問題，讓AI助理代替真人進行處理，不僅解放了人力，還提高了業務效率。



在與千行百業的深度融合中，“人工智能+”的能力邊界正在不斷拓廣。人工智能技術的應用幫助越來越多的企業實現生產自動化、產品創新和服務智能化，從而不斷提升產業整體的競爭力。



文章強調，展望未來，數字經濟仍然具有十分廣闊的發展空間，而隨著大模型的快速迭代成熟，生成式人工智能的應用場景也將愈發深入。國際知名咨詢機構IDC預測，隨著AIGC的發展，智能化應用將出現爆發式增長，2024年全球將孕育出超過5億個新應用，相當於過去40年間出現的應用數總和。另外，根據工業和信息化部賽迪研究院的預測，2035年生成式AI有望為全球貢獻近90萬億元的經濟價值，其中中國將突破30萬億元。



與此同時，AIGC產品與生態的發展也將推動AI變得更加普惠，降低個體創作者和開發者的商業化門檻，使更多的人能夠積極參與到AI時代的變革中。包括釘釘在內的一些AI應用廠商正在作出有益嘗試，他們不僅在企業內部推動人機協同、智能決策等先進工作模式的實施，也為廣大中小企業提供了易於使用、功能強大的AI PaaS工具和服務。而這些具有場景和數據的系統，也尤其適合匹配中小型模型，未來空間大有可為。



文章最後說，數字經濟是新質生產力蓬勃發展的重要支撐，人工智能則是數字經濟的核心引擎。2024年無疑是人工智能應用的產業元年。伴隨政策紅利的不斷釋放，產業界需要加強數字技術創新和研發，在“人工智能+”上做大文章，開發出更加適合行業應用的數字化解決方案。有理由相信，隨著人工智能創新應用場景和產品形態的湧現，中國的“數實融合”將更加深遠，“數智未來”的新圖景將漸行漸近。





