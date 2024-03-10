把牢新一輪產業變革主動權

中評社北京3月10日電／近年來，以ChatGPT為代表的生成式人工智能在技術研發方面呈現出集群創新態勢，顛覆性創新產品持續迭代發布。以創新為根本的競速式發展成為各國科技、經濟發展常態。人工智能是新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力量，加快構建人工智能產業創新生態，打造新質生產力核心引擎，中國人工智能產業亟待突破。



經濟日報發表全國政協常委、浙江省政協副主席、民建浙江省委會主委陳小平文章表示，當前，國產軟硬件生態規模有待進一步擴大、產業“缺芯少魂”制約明顯、算力供需矛盾突出、高質量語料庫供給缺乏、產業融合路徑尚不清晰……這是掣肘中國人工智能產業發展的幾大難題。搶抓人工智能戰略高地和發展主動權，要從頂層設計規劃、基礎設施建設、生態體系拓展方面找准突破口，精準發力。



文章指出，制定國家層面的人工智能發展戰略規劃，要加大政策支持力度與財政投入。優先扶持競爭力較強的地區、企業，給予“一地一策”“一事一議”重點支持。設立專項基金，對於核心技術研發、基礎設施投資、模型訓練調優、垂直領域應用等關鍵環節直接投資或給予財政補貼，鼓勵企業、社會資本積極參與。



促進數據要素高效流通利用。加強算力基礎設施建設是人工智能產業高質量發展的底氣。首先，要研究制定適應人工智能產業發展特點的數據權益保障和流通規則，降低企業使用數據時的合規成本。其次，大規模開展數據標注、清洗等預處理工作，為大模型訓練提供優質數據來源。鼓勵企業和研究機構合法共享高質量語料庫資源。再次，加快推進“東數西算”一體化算力網建設，將東部地區的計算密集型業務傳輸到西部進行處理，實現跨區域的算力資源高效調度與利用。鼓勵地方通過發放“算力券”等方式引導和支持企業採用雲計算、按需付費算力租賃模式等，減輕企業在大模型研發應用上的成本壓力。在鼓勵支持公共雲發展的同時，有序引導各級政府、事業單位、國有企業選擇公共雲算力資源服務，避免地方政府盲目投資布局智算中心。



文章強調，國產軟硬件生態的培育與產業應用場景的融合拓展是人工智能產業實現躍遷式發展的不竭動力。一方面，要通過建立體系標準、聯合攻關等方式促進國產軟硬件產品的整合與兼容。鼓勵不同廠商間技術研發合作和市場資源共享。建立健全自主創新產品認證體系，推動政府優先採購國產關鍵軟硬件產品，以市場需求帶動國產技術進步。另一方面，開展有針對性的大規模應用試點示範項目，通過典型場景案例，加快人工智能技術在各行業的落地應用。





