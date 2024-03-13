林武郎：大陸經濟發展已追上康雍乾盛世

林武郎回答學生提問。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月13日電（記者 盧誠輝）長年旅美的台經濟學專家、聯合國前企業管理研究主任林武郎日前返台，日前到新竹中華大學以“立足台灣，遠望天下。探討台灣、中國、美國的經貿關係演講”為題發表演講，他以自己多年的研究與長年旅美的觀察和所見所聞，深入淺出的探討大陸經濟發展，美中台經貿關係，並提出未來台灣應該走的方向。



中華大學管理學院碩博士班9日邀請林武郎到校演講，包括管理學院副院長陳棟樑和助理教授葉鳴朗都到場聽講。



高齡已80幾歲的林武郎開場向學生自我介紹時表示，他是苗栗竹南人，1958年以第一名成績畢業於竹師教育學院，畢業後在國小服務3年便赴美進修，先後取得美國肯薩斯州立大學經濟學碩士與史丹佛大學經濟學博士學位，後來更被聯合國延攬，在紐約總部擔任企業管理研究主任長達24年，期間訪問30多個國家和中國大陸20多次，協助開發中國家的經濟發展。



林武郎從1978年中國快速崛起的發展戰略談起，到後來中國已領導全球經濟，經濟發展甚至已追上清朝康雍乾盛世，也認為中國包括高鐵、高速公路、電網和4G網路等四大基礎建設，長期穩居世界第一。



林武郎說，美國為了打壓中國經濟的快速崛起，發起中美貿易戰，展開一連串的競爭與對抗，甚至結合日本與印度打台灣牌來圍堵中國。

