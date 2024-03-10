中評現場：四部委“掌門人”就民生釋疑解惑

教育部部長懷進鵬出席記者會（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月10日電（記者 郭至君）十四屆全國人大二次會議9日下午舉行記者會，教育部部長懷進鵬、人力資源和社會保障部部長王曉萍、住房和城鄉建設部部長倪虹、國家疾病預防控制局局長王賀勝就教育、就業和社會保障、住房、醫療疾控等相關問題回答中外記者提問。四位“掌門人”詳盡回答了關係到老百姓生活的方方面面的12個問題。



教育部：培養人才、擴優提質、擁抱智能



教育部部長懷進鵬表示，培育和發展新質生產力，創新是核心要素，基礎和先導靠教育，通過教育來培養拔尖創新人才。建成教育強國、建成世界重要人才中心和創新高地，也需要我們在拔尖創新人才上、在人才的自主培養能力上發力，這也是滿足發展新質生產力、實現中國式現代化對人才需求的關鍵一招、破題之舉。



懷進鵬也表示，所謂“擴優提質”，就是要把基礎教育的整體質量提得更高，把優質教育資源的“蛋糕”做得更大，讓整個教育的發展成果和人才培養的能力更多、更公平地惠及適齡兒童和青少年，真正實現從“有學上”到“上好學”的根本性轉變。



懷進鵬說，要實施基礎教育擴優提質行動，還要在“雙減”中做好科學教育的加法，大力開展青少年學生讀書行動，保障學生每天一小時體育鍛煉和充足的課間活動，注重勞動習慣養成，採取務實管用的舉措著力解決“小眼鏡”“小胖墩”和學生心理健康問題，加快實現校內減負提質增效，促進學生全面發展、健康成長。



懷進鵬還介紹了國家智慧教育平台的建設情況。他說，我們推進數字教育，就是期望推動教育均衡和能力提升，通過數字化來改變、改善、提高教育質量，促進教育公平，用一根根網線去消弭數字鴻溝，用一塊塊屏幕去鏈接不同的課堂。這對中國這樣一個人口眾多、發展不平衡的大國來說，要實現教育的高質量發展，發展數字教育就不是我們常說的“選修課”，而是“必修課”，它不僅有意義，而且確實有實效。



懷進鵬表示，對教育系統來說，人工智能是把“金鑰匙”，它不僅影響未來的教育，也影響教育的未來，這裡有機遇也有挑戰。他認為要想更好地抓住機遇、應對挑戰，就必須積極擁抱科技與產業的變革，主動擁抱智能時代。未來，我們將致力於培養一大批具備數字素養的教師，加大加強人工智能相關學科專業的高層次人才培養，提升科學研究創新能力，加快平台建設。還要加大關注數字教育之下人工智能倫理、隱私保護等的規範性，來引導好、建設好我們的平台。

