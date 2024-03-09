福建自貿區先行先試探索兩岸融合新路

中評社北京3月9日電／“台資板”累計為台企融資23億多元，75名台胞在平潭領取個稅補貼，2300多本對台職業資格採信證書對台胞發放，“台企快服貸”解決台企貸款難問題……福建自貿區強化“因台而設”的特色，先行先試探索兩岸融合發展新路，拉緊兩岸經貿合作紐帶。



新華社報導，據福建省商務廳介紹，去年以來，福建自貿試驗區建設取得新進展，推出多項對台先行先試的創新舉措。在推動兩岸經貿往來方面，福建自貿區在全國率先推出台胞註冊登記企業“全程網辦”，持台灣居民居住證的台胞註冊企業可實現自主申報、線上核驗、即時審批等一站式服務。廈門港開通直達台北的跨境電商“大三通”海運快線，“廈金航線”包船航班成為兩岸物流新渠道。



在加大對台金融開放方面，率先設立大陸首個自貿區數字人民幣台企融資增信基金。推出“台企快服貸”，讓台企台胞在金融領域獲得同等待遇，為解決台資企業“貸款難、貸款貴”探索路徑。海峽股權交易中心持續提升“台資板”創新服務能力，累計為台企融資23.2億元，掛牌台企131家、展示台企3000家。



福建自貿區還創新多項舉措支持台胞就業。廈門片區率先開展台胞遊艇駕駛證、機動車駕駛證換證試點，台籍郵輪乘務員培訓和管理級船員培訓試點。平潭片區率先實施台灣居民個稅補貼“免申即享”，已有75名台胞領取補貼。



今年1月，台胞職業資格一體化服務模式入選全國自貿試驗區第五批“最佳實踐案例”，目前福建省（平潭）台胞職業資格一體化服務中心除了覆蓋全省，還在廣東、北京設立分中心，累計發放對台職業資格採信證書2300多本。



福建自貿試驗區涵蓋福州、廈門、平潭3個片區，自2015年4月掛牌運行以來，緊緊圍繞“打造開放和創新融為一體的綜合改革試驗區、深化兩岸經濟合作示範區和海絲沿線國家地區開放合作新高地”建設目標，累計推出20批622項創新舉措，其中全國首創275項、對台120項。



福建省商務廳相關負責人表示，下一步，福建自貿試驗區將持續探索海峽兩岸融合發展新路，努力建設具有國際影響力和競爭力的自由貿易區。