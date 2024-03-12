楊政龍答中評：希望更多港青投入祖國建設

全國政協委員、香港青聯主席、英皇集團副主席楊政龍（中評社 海涵攝） 中評社北京3月12日電（記者 海涵）全國政協委員、香港青聯主席、英皇集團副主席楊政龍在2024年全國兩會期間接受中評社記者採訪表示，希望更多香港青年人多去內地看看，去瞭解祖國的發展，並投入國家的建設中。



楊政龍十分關注港青融入國家發展大局議題。他說，習近平總書記指出，“要引領青少年深刻認識國家和世界發展大勢，增強民族自豪感和主人翁意識。要幫助廣大青年解決學業、就業、創業、置業面臨的實際困難，為他們成長成才創造更多機會。”作為香港青年聯會主席，楊政龍在過去一段時間的重點工作就是帶領香港青年人探索如何融入國家發展大局，並為此開展了許多交流實習。



楊政龍介紹，去年他們啟動了一個叫做“百萬青年看祖國”的項目，希望可以在五年內把100萬香港青年人士帶到祖國內地看看大好河山，並進行各種實習交流。“這個項目在第一年就取得了很好的成果，有超過20萬人次已經赴內地交流。希望未來幾年這個項目得以加強，讓更多香港青年人多去內地看看，去瞭解祖國的發展，並投入國家的建設中。”



談及香港未來發展前景，楊政龍說，他對此非常樂觀。疫情轉段後，無論是從旅客人數、酒店入住率還是零售生意，都有很明顯的進步。今年的財政預算案說明香港有很多項目可以讓商界政界去參與，香港未來的經濟會越來越好。



談及香港內地合拍電影，楊政龍說，過去幾年在這方面取得了不錯的成績，包括《志願軍》《怒火》《懸崖之上》，今年還會有一個大片——《海關戰線》上映。希望可以加快兩地合作，講好中國故事、講好香港故事。



（後方支援實習記者：馬一鳴）