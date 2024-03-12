劉江華答中評：香港大有可為 應成世界舞台

港區全國政協委員劉江華（中評社 海涵攝） 中評社北京3月12日電（記者 海涵）港區全國政協委員劉江華在2024年全國兩會期間接受中評社記者採訪，他表示，香港不單是東方的明珠，更應建設成為世界的舞台，要讓全世界的人都可以來香港創業、就業，展示成果。



今年政府工作報告談及港澳時指出，我們要繼續全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，落實“愛國者治港”、“愛國者治澳”原則。支持香港、澳門發展經濟、改善民生，發揮自身優勢和特點，積極參與粵港澳大灣區建設，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。



劉江華就此表示，政府工作報告中強調會大力支持香港的發展，也提到了支持和落實愛國者治港。在愛國者治港新時代，我們政協委員作為愛國者一份子，要用更加創新的方法行動起來、實幹起來，不斷探索如何治理好香港，為香港和國家做貢獻，讓香港市民大眾的未來更有奔頭。



“我對香港經濟的未來充滿信心。”劉江華表示，香港有著持續至今的良好基礎和獨特優勢。香港過去參與了國家的改革開放，當前，國家發展勢頭強勁，在推動中國式現代化的進程中，香港會有更大的參與空間，也可以從中得益。“香港的前途是很光明的。”

