劉永好答中評：5%左右增速證明國家有底氣

全國政協委員、新希望集團有限公司董事長劉永好（中評社 海涵攝） 中評社北京3月11日電（記者 海涵）全國政協委員、新希望集團有限公司董事長劉永好在2024年全國兩會期間接受中評社記者採訪。他表示，政府工作報告將今年的經濟增長目標定為5%左右，這證明國家有底氣、有擔當，同時也給企業界和社會以信心。5%左右的GDP增長目標就意味著能解決2000多萬人的就業，也意味著整個國家的經濟發展持續向前。此外，政府工作報告也提出了3%左右通脹的考量，這也是很好的舉措，有利於形成活躍積極的氛圍。“要完成5%左右的GDP增長目標，除了國家的政策以外，還需要企業家的努力和拼搏，更需要全國人民的響應和支持。”



談及香港經濟發展前景，劉永好說，香港有許多優勢。香港靠海，天氣和環境都很不錯，十分宜居；香港地理位置也很優越，交通十分方便，且依托內地、與內地經濟最發達的地方之一深圳相鄰；香港實行“一國兩制”，有著獨特的制度優勢；香港法律也相對健全。“我的很多朋友都在香港，他們對香港充滿信心。”



談及粵港澳大灣區，劉永好說，國家致力於將粵港澳大灣區建設成一個經濟增長強勁、具有特色、充滿活力的灣區。粵港澳大灣區有助於將香港融入內地經濟發展最好的區域，一方面依托香港國際化水準和高端服務業基礎，另一方面依托深圳和珠三角的現代製造業及創新創業格局，形成了一個互補、立體、國際化且面向未來的新灣區。



（後方支援實習記者：馬一鳴）