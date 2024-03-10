快評：兩岸統一是大勢　目標確實越來越近

中評社快評/馬英九執政時期的首任陸委會主委賴幸媛3月8日舉辦新書《鑄劍為犁：賴幸媛的兩岸談判秘辛》發表會。時任陸委會副主委趙建民在會中表示，馬英九執政時期台海是人文、經貿交流最旺盛的海域，但現在的台海卻是全球最危險的海域，兩者對照太鮮明；民進黨政府希望往獨立方向不要統一，但現在卻是比任何一個時期都更接近統一，而且是非和平方式。



趙建民的前述評論，既描述了兩岸關係的歷史事實和現實狀況，也點出了發展態勢——現在比過去任何時候都更接近統一。我們對此深表認同。但趙建民對未來“非和平方式”統一的認定，則未必能夠那麼確定。



我們認為，現在兩岸比過去任何時候都更接近統一的論斷是成立的。首先，中國的完全統一是不可逆轉的歷史大勢；其次，大陸的發展進步及兩岸實力對比差距的不斷擴大，也必然促成兩岸的統一；其三，在台灣，越來越多的民眾認知到：台灣不可能“獨立”，“台獨”是一條走不通的路，“台獨”意味著戰爭，統一是必然的前景；其四，台灣是中國的一部分是國際常識、國際共識和國際現實，一個中國原則是國際社會普遍遵循的原則，沒有支持“台獨”的空間。



至於統一的方式，還是和平統一最符合兩岸同胞及中華民族的根本利益，和平統一也是大陸目前仍然堅持的政策方向。大陸說得很清楚：會堅持以最大的誠意、盡最大的努力爭取和平統一的前景，當然對於“台獨”分裂勢力的分裂活動或外部勢力的干涉、挑釁，會保持高度警覺，做好各種應對準備，包括做好採取非和平方式解決問題的準備。

