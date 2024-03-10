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中評鏡頭：政協閉幕　委員合影留念
http://www.CRNTT.com   2024-03-10 09:11:48


委員們爭相合影留念（中評社　郭至君攝）
　　中評社北京3月10日電（記者　郭至君）10日上午，全國政協十四屆二次會議在人民大會堂舉行閉幕會。中評社記者提前一個半小時抵達人民大會堂東廣場，等待委員們的抵達。不少境內境外記者們也紛紛提早到達人民大會堂，為今年政協的閉幕會的做報導準備。

　中評社記者在場外留意到，很多委員也在東廣場合影留念，以一早映襯著朝陽的人民大會堂作為背景，格外有意義。

　全國政協十四屆二次會議於4日下午在人民大會堂開幕，3月10日上午閉幕，會期6天。

　（實習記者：馬一鳴）
 


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