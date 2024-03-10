中評社北京3月10日電／十四屆全國人大二次會議經濟主題記者會上，出任中國證券監督管理委員會主席未滿一個月的吳清首次公開亮相，並回答中外記者問題，備受關注。



資本市場是經濟發展的“晴雨表”，資本市場能否平穩健康運行，關係到投融資能否協調發展，影響著經濟回升向好的態勢。政府工作報告提出“增強資本市場內在穩定性”，如何穩，穩住誰，是亟待回答的問題。記者會上，吳清定調新的監管工作重點為“兩強兩嚴”，無疑釋放出積極且鮮明的信號。



強，就是要強本強基。投資者是市場之本，上市公司是市場之基，做到強本強基方能守護好資本市場發展的“源頭活水”。落到實處，就是要真誠善待投資，嚴肅規範融資。



真誠善待投資，最重要的是善待投資者。必須看到的一點是，A股是中小投資者占絕大多數的市場，必須把保護投資者特別是中小投資者合法權益作為重中之重。從法律上、制度上、監管執法和司法上進一步加強對投資者的保護，才能增強投資者對市場的信心和信任，吸引更多的投資者特別是中長期資金參與市場。



嚴肅規範融資，對上市公司提出了更高的要求。上市公司的質量直接關係到投資者的投資行為和持有意願。清理財務造假，懲治賬目欺詐；敦促上市公司積極分紅，鼓勵有序股份回購；嚴肅打擊違規減持、“技術性”減持，彌補制度漏洞……這既是在維護資本市場的穩定運作，同樣也是在為投資者創造更為良好的投資環境。



嚴肅規範融資的關鍵在於嚴監嚴管，依法從嚴監管市場，依紀從嚴管理隊伍。面對股民和業界的質疑，記者會正面回應諸多熱點問題，提出明確的工作方案，對資本市場的信心無疑是一次有效的提振。



“企業的IPO（首次公開募股）上市絕不能以圈錢為目的。”去年以來證監會針對IPO發行保薦業務中財務造假、欺詐發行等現象開出多張罰單，釋放出強監管信號。記者會上，吳清也將下一步的監管措施歸納為四個方向——嚴把入口、狠抓日常、暢通出口、壓實責任。證監會完善全鏈條、各個環節的監管，與各方面一起共同營造良好的市場生態和一流的營商環境，可期促使上市公司進一步完善治理，信息進一步透明，更加專注主業，更加優化資源配置，更加穩健經營，更好回報投資者。



資本市場運行有其自身規律，重視資本市場內在穩定機制的建設，提升市場韌性，是需要深入研究和努力做好的一項工作。同時這也是一項體系性的工作，必須堅持系統思維、底線思維、極限思維，綜合施策。吳清指出，一旦市場嚴重脫離基本面，出現非理性劇烈震蕩、流動性枯竭、市場恐慌、信心嚴重缺失等極端情形，該出手就果斷出手，糾正市場失靈，再次體現出監管作為調控手段的兜底作用。



強本強基是目的，嚴監嚴管是手段。以“兩強兩嚴”增強資本市場內在穩定性，可期真誠善待廣大投資者，嚴肅規範上市公司融資行為，讓資本市場更透明、更公開、更有序，更有力支撐經濟社會高質量發展。



來源：南方日報 作者：默達

