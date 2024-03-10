如何看宏觀數據與微觀感受“溫差”

中評社北京3月10日電／一段時間以來，有關宏觀數據與微觀感受之間“溫差”的話題頗受關注。前不久召開的中央經濟工作會議還專門提出，要注意把握和處理好宏觀數據與微觀感受的關係。



事實上，社會上對“溫差”的討論由來已久。近期“溫差”之所以格外受關注，很大程度上與疫後經濟恢復發展基礎不牢、部分行業運行不穩等因素有關，反映出當前我國經濟運行中整體性與結構性的差異。



在經濟發展過程中，宏觀數據與微觀感受之間出現“溫差”帶有一定普遍性，不僅像中國這樣的發展中國家有，歐美等西方發達國家也同樣有。國家統計局國際統計信息中心主任付凌輝此前表示，宏觀數據源於對整個經濟體的綜合統計和宏觀分析，而微觀感受則是每一個經營主體、每個居民在經濟社會活動中的直觀體驗。宏觀數據的綜合性和微觀感受的局部性，決定了“溫差”存在的必然性。



全國政協常委、中國企業財務管理協會會長張連起近期撰文指出，任何一個市場經濟體都存在一定的“溫差”，經濟規模越大、經營主體越多元，在經濟周期波動中這種“溫差”越是明顯。統計顯示，截至2023年底，我國登記在册經營主體達1.84億戶，其中有5826.8萬戶企業，有1.24億戶個體工商戶，還有220多萬戶農民專業合作社。這些主體分布在不同行業或處於經濟運行的不同環節，對經濟形勢的判斷與感受自然各不相同。



我們承認“溫差”的客觀存在，同時要全面辯證地看待它。當前，社會上對於“溫差”的認識，不少帶有一定的主觀性和片面性。這些相對封閉、自我強化的“輿論場”，不僅不能全面反映市場運行的真實趨勢，甚至還放大了“溫差”，造成了預期恐慌。對此，我們必須保持清醒頭腦，既不能被非理性甚至是錯誤輿論帶節奏，更不能因此影響對經濟形勢的客觀理性判斷。



全面辯證地看待“溫差”，需要拉長時間軸線。當前，“溫差”雖較為明顯，但仍是階段性的，是在疫後經濟波浪式前進的大背景下形成的。有專家學者研究指出，如果跨越過去3年、10年、20年甚至是改革開放全過程來考量，宏觀數據與微觀感受之間的擬合度將大幅增強且趨於一致。



有“溫差”並不可怕，重要的是如何去正視“溫差”、如何有效消弭“溫差”。要高度重視“溫差”背後的結構性矛盾、市場活力不足和預期不穩等問題。宏觀數據與微觀個體之間的“溫差”，恰恰是我們下一步打通經濟運行堵點、解決企業發展痛點、推動高質量發展的切入點。



要加強政策工具創新和協調配合，進一步增強宏觀政策取向一致性。中央經濟工作會議明確提出，加強財政、貨幣、就業、產業、區域、科技、環保等政策協調配合，把非經濟性政策納入宏觀政策取向一致性評估。這意味著，制定宏觀政策既要關注宏觀數據總體趨勢，也要重視微觀層面的具體變化，用好宏觀政策逆周期和跨周期調節，在政策儲備上打好提前量、留出冗餘度，推動增量政策和存量政策形成叠加，促進政策實施過程中的協同聯動，進一步放大政策的組合效應，切實防範“合成謬誤”，增強政策落地實施後的有效性和獲得感。



要全面深化重點領域改革，更大程度激發經營主體內在活力。在實際工作中，要多掌握第一手信息，瞭解一線企業生產經營狀況，更加全面準確地把握經濟運行的真實情況。在此基礎上，要及時發現問題、完善政策，進一步在優化營商環境、降低經營成本、加強要素保障等方面發力。要加快推出一批“牽一發而動全身”的重大改革舉措，加大制度型開放力度，充分激發各類經營主體的內生動力和創新活力，全面釋放經濟潛能。



要進一步增強中國經濟高質量發展的底氣和信心。在經濟政策闡釋和宣介過程中，不僅要深刻洞察宏觀數據反映的時與勢，還要敏銳感知微觀個體的冷與暖；不僅要把中國經濟長期向好的基本趨勢講透，還要把經濟回升向好中的亮點說好，同時積極回應市場關切，真正讓宏觀數據和微觀感受同頻共振。



來源：經濟日報 作者：顧陽



