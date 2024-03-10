扎爾達里第二次當選巴基斯坦總統

中評社香港3月10日電／巴基斯坦9日舉行新一屆總統選舉，人民黨聯合主席阿西夫·阿里·扎爾達里當選。這是扎爾達里第二次當選巴總統。



巴基斯坦相關法律規定，巴總統由國民議會（議會下院）、參議院和4個省議會的議員通過不記名投票方式選舉產生，獲簡單多數票的候選人即可當選。



新華社報導，當天的選舉由巴基斯坦選舉委員會主持監督。根據選舉委員會公布的計票結果，扎爾達里獲411票，由“遜尼派團結委員會”等黨派和獨立議員推舉的普什圖民族人民黨主席馬哈茂德·汗·阿查克扎伊獲181票，扎爾達里當選。投票開始前，伊斯蘭賢哲會和伊斯蘭促進會分別宣布兩黨全體議員棄權。



扎爾達里當選後，巴基斯坦總理夏巴茲向他發去賀電。



扎爾達里生於1955年，是巴基斯坦已故前總理貝·布托的丈夫，曾於2008年9月至2013年9月擔任巴總統。



2023年8月，時任巴基斯坦總統阿爾維批准解散國民議會，此後巴基斯坦進入看守政府期。今年2月8日，巴舉行新一屆國民議會選舉。計票結果顯示，任何政黨或獨立參選人集團均未單獨獲得過半數議席。經過協商，巴主要政黨穆斯林聯盟（謝里夫派）與人民黨達成一致意見，同意組建聯合政府，並一致推舉夏巴茲競選新一屆政府總理，推舉扎爾達里競選新一屆總統。3月3日，夏巴茲在國民議會舉行的新一屆政府總理選舉中勝出。