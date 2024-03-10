应对“碳税”要多谋长远之策

中評社北京3月10日電／“3年疫情都扛过来了，卻被小小的‘碳税’给难住了……”今年全国两会上，一位製造业人大代表的感慨，引发了不少网民的跟帖。



事情源于欧盟议会网站的一则公告。该公告称，根据欧盟碳边境调节机制，欧盟将对从碳排放限制相对宽松国家和地区进口的钢铁、水泥、铝和化肥等商品征税。从2026年起，将正式对进口到欧盟的相关产品徵收碳关税。



欧盟碳边境调节机制目前仍是一项单边措施，但还是引发了广大发展中国家的高度关注。我国政府对此及时发声，強调全球气候治理要充分尊重不同国家的国情和能力基础，呼吁通过《巴黎协定》第六条谈判，达成广泛的全球碳市场合作共识，避免採取单边行动，减少对区域外国家不必要的负面外溢效应。



碳税本质上是一种“绿色贸易壁垒”，应对它也是一项复杂的系统工程，不仅需要国家层面採取有力措施，比如与欧盟保持密切沟通工作，积极为本国企业争取友好的贸易合作空间等，也需要广大企业共同努力，在提升碳管理能力的基础上，用碳税来倒逼自身採取更加环保高效的低碳技术，以能源利用效率的提高，不断降低碳排放水平。



从短期看，碳税将会增加企业的生产成本，对我国产品出口竞争力带来不利影响。正因为此，相关出口企业要尽快建立健全碳排放核算体系，在准确计量法规框架下的碳排放数量基础上，积极探索企业碳资产管理，特别是要善于运用数字化手段来完成可持续碳核查，通过对碳足迹的跟踪，构建起从原料到产品的全过程监管，确保碳排放数据“可测量、可核查、可追溯”。



从长远看，构建绿色供应链是降低企业碳排放的根本路径。有机构研究显示，约九成的碳排放来源于原材料，降低碳排放须从源头抓起。目前，欧洲一些企业在招标规则上已经嵌入了碳排放量化要求。对此，仅靠企业单打独斗来降碳减排还远远不夠，需要提高经营主体对绿色产品的认知与选择，增強新型绿色原材料的开发应用与供给能力，加強产业链上下游企业间的协同合作，真正构建起有竞争力的绿色供应链。



应对碳税还要加快构建碳管理服务体系。纵观全球碳排放管理政策发展趋势，以碳足迹为核心的供应链体系已初见端倪，预计未来会有更多行业企业提出碳足迹管理要求。今年政府工作报告提出，提升碳排放统计核算核查能力，建立碳足迹管理体系。国家发展改革委等5部门前不久也印发了《关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见》，从碳足迹核算规则标准、数据库建设、碳标识认证制度、碳足迹国际衔接与互认等方面，对碳足迹管理工作进行了全面部署，有望加快补齐国內碳管理服务机构少、国际认可度不高的短板。



随著全球气候治理的进一步深入，未来可能有越来越多的国家和地区通过碳税等措施，堆造新的绿色贸易壁垒。面对新情况新变化，我国企业须保持冷静理性，既要学会察势，更要提升驭势的能力，要善于顺势而为、乘势而上，多谋长远之策，多行固本之举，必将赢得更多发展之机。



来源：经济日报 作者：顾阳



