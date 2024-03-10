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烏克蘭武裝部隊前總司令被以健康理由解除軍職
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2024-03-10 09:39:41
中評社香港3月10日電／烏克蘭武裝部隊前總司令扎盧日內，據報被解除現役軍職。
當地報章報導，扎盧日內等待批准成為烏克蘭駐英國特命全權大使前，接受烏克蘭醫療委員會的軍事體檢，結果顯示他的健康指標，不符合繼續服兵役的要求，被界定為不再適合擔任軍職。
香港電台報導，總統澤連斯基上月初宣布，由另一名軍方將領接替扎盧日內，出任武裝部隊總司令，指烏軍迫切需要改變，感謝扎盧日內過去兩年的努力，建議對方繼續留在國家管理團隊中。
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