烏克蘭武裝部隊前總司令被以健康理由解除軍職

中評社香港3月10日電／烏克蘭武裝部隊前總司令扎盧日內，據報被解除現役軍職。



當地報章報導，扎盧日內等待批准成為烏克蘭駐英國特命全權大使前，接受烏克蘭醫療委員會的軍事體檢，結果顯示他的健康指標，不符合繼續服兵役的要求，被界定為不再適合擔任軍職。



香港電台報導，總統澤連斯基上月初宣布，由另一名軍方將領接替扎盧日內，出任武裝部隊總司令，指烏軍迫切需要改變，感謝扎盧日內過去兩年的努力，建議對方繼續留在國家管理團隊中。