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國民黨中常委首度不足額競選 蔣萬安有回應
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2024-03-10 10:37:19
中評社台北3月10日電／國民黨9日舉行第21屆第2任中常委選舉，首度出現不足額競選，29個名額僅27人登記，登記即當選。台北市長蔣萬安今日表示，相信黨中央對黨務有整體考量和完整規畫，也必須要和基層溝通，傾聽基層的聲音。
國民黨中常委選舉首次出現不足額，黨主席朱立倫說明，登記參選人數有超過，但黨部採較嚴格的審查，希望中常委可以對黨提出貢獻、建言，協助國民黨爭取更多支持。
根據《中時新聞網》報導，蔣萬安指出，相信黨中央對於黨務有整體考量和完整規畫，也必須要和基層溝通，傾聽基層的聲音。
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