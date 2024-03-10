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拜登簽署撥款法案避免政府機構局部停擺
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2024-03-10 10:47:28
中評社香港3月10日電／美國白宮發表聲明說，總統拜登已簽署政府撥款法案，避免政府機構陷入局部停擺。
據香港電台報導，美國國會參議院在當地過去的星期五，通過總值4600億美元的6項支出法案，提交拜登簽署。
報導說，美國政府仍需要就剩下的另外6項撥款法案，進行談判，避免國防部及國土安全部等部門停擺，國會通過有關法案的最後期限是本月22日。
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