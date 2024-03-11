王明凡答中評：香港市民需瞭解國家增強認同

十四屆全國政協委員、港澳台僑委員會委員、廣西壯族自治區政協常委、中國波頓集團董事會主席兼總裁王明凡（受訪者供圖） 中評社北京3月11日電（記者 李子寧）全國政協十四屆二次會議4日至10日在北京舉行，參加此次會議的十四屆全國政協委員、港澳台僑委員會委員、廣西壯族自治區政協常委、中國波頓集團董事會主席兼總裁王明凡在會期間隙接受了中評社記者的採訪，他表示，作為港區委員，一直以來都非常關注香港議題。在香港落實“愛國者治港”，實現“由治及興”的大背景下，在今年的履職過程中，將緊緊圍繞中央大政方針和決策部署貫徹落實，做好建言資政和凝聚共識工作，在新時代中展現政協委員的新擔當。



王明凡首先表示，作為港區委員，一直以來都非常關注香港議題。去年主要關注有關香港青少年培養和發展的相關議題。而2024年，為配合“23條”立法的相關工作，將會更加關注“國家安全”在香港宣傳方面的議題，並推動香港在“科技”上融入內地，維護國家科技安全。



王明凡說，在今年的履職過程中，將不斷提高自身思想水平和認識能力，緊緊圍繞中央大政方針和決策部署貫徹落實，做好建言資政和凝聚共識工作，在新時代中展現政協委員的新擔當。特別是關於“23條”立法，將爭取在香港做更大的呼籲，深入街頭社區，讓國安教育的重要性、必要性及迫切性在香港能夠更加入心入腦，爭取更廣泛的民意支持。

