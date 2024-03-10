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德國漢莎航空空中服務員揚言罷工兩天
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2024-03-10 11:46:28
中評社香港3月10日電／德國漢莎航空面臨為期兩日的空中服務員罷工。
據香港電台報導，德國漢莎航空工會透過電子郵件發表聲明，揚言罷工將影響星期二及三從慕尼黑機場出發的所有航班。
地勤人員早前已罷工兩日。
漢莎說未來業績不樂觀，更預期第一季度虧損將會擴大，公司正努力應對罷工及貨運減少帶來的影響。
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