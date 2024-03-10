海地警方擊退襲擊總統府武裝幫派

中評社香港3月10日電／海地傳媒報導，警方擊退襲擊總統府及首都太子港警察局的武裝幫派，策劃襲擊的幫派頭目被擊斃。涉案幫派在過去的周五發動大規模襲擊，企圖佔領總統府，又放火焚燒內政部大樓，遭警員伏擊，大樓的發電機被燒毀。



香港電台報導，2021年7月海地時任總統莫伊茲遇刺身亡後，當地權力真空，黑幫勢力越來越猖獗。



海地原定上月7日大選，但無如期舉行，引發社會不滿。自上月底起，多個武裝幫派相繼襲擊太子港警察局、警察學院等設施，要求過渡政府總理亨利落台。

