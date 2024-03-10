傅崐萁：一群綠營肥貓寄生“國家”

中評社台北3月10日電／民進黨“立院”黨團總召柯建銘日前表示，國民黨“立委”素質之差30年僅見，喊話國民黨主席朱立倫應管好國民黨團，今再建議國民黨辦第二次集訓，否則繼續惡化只會走向歷史的焚化爐。對此，國民黨團總召傅崐萁回擊，“國之將亡，必有七患；毀憲亂政，莫此為甚”，批柯建銘所言差矣，要講敗壞“國家”、債留曾孫、踐踏人民、毀憲亂



據《中時新聞網》報導，傅崐萁表示，民進黨執政八年，“國家”倒行逆施，人民無所適從，除了掌握行政資源以外，“立法院”過去一黨獨大，各種不符合民意及“國家”利益的法律，皆一意孤行地透過人數優勢強硬通過，視“國人”為草芥，置社稷於不顧。



傅崐萁指出，墨子曰：國之將亡，必有七患 。意思是當“國家”出現七種災患的時候，便到了存亡危急的關頭。一、“國防”引戰之患，日前“金廈撞船”事件，民進黨刻意操作成兩岸對立、“抗中”製造惡意螺旋不斷上升，面臨戰爭危機徒增“國防”隱患。主管機關傲慢自大，除了擅自更改專案報告的名稱，備詢時更是強辭奪理，蠻橫跋扈。



二、外交敵鄰之患，民進黨執政期間，“外交部”被戲稱為“斷交部”，八年任內斷交十國，平均一年超過一個“友邦”與“中華民國”斷交，其中被蔡政府引以為豪的台美關係史上最好，更是彌天大謊，敵鄰親遠更是當今世界外交政策最無知無腦的政權。



三、財政國虛之患，八年時間屢次動用特別預算，以柯建銘為首的民進黨“立法院”詐騙集團無視“國家”財政紀律，淪為掏空“中華民國”的第一共犯，眼里除了自己的權力與地位，不見造福“國家”社稷之心、愛護黎民百姓之情！更是舉重債留曾孫！



四、內政集權之患：“促轉會”、“黨產會”淪為東廠打手，無限擴權追殺國民黨。NCC肆意妄為，甚至想修《數位中介法》箝制言論自由。蔡英文所提名的“監察委員”陳師孟公開說要調查“辦綠不辦藍”的司法官。蘇貞昌擔任“行政院長”期間，仗勢民進黨在“立法院”為多數，屢屢反質詢國民黨籍“立委”，態度極其傲慢。賴清德言稱：“中華民國憲法”是災難”，毀憲亂政，莫此為甚。