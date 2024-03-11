中評關注：委員通道上港澳台故事精彩紛呈

全國政協十四屆二次會議於3月10日上午舉行第三場委員通道集體採訪活動（中評社 海涵攝） 中評社北京3月11日電（記者 海涵）全國政協十四屆二次會議於3月10日上午舉行第三場委員通道集體採訪活動，其中全國政協委員、香港國景控股有限公司主席譚錦球，全國政協委員、澳門特區市政署副主席柯嵐，全國政協委員、台盟遼寧省委會主委蔡睿分別講述了香港、澳門、台灣同胞融入中國式現代化的精彩故事。



譚錦球說，“我出生在香港，1978年、1979年的時候，我和家人回內地探親，發現從深圳到東莞的時間要一個晚上以上，所以我抓住了這個機遇，利用自己在商場當售貨員賺的幾千塊錢買了一輛舊的二手出租車，在深圳當司機，那個時候我才20歲。”在做出租車司機期間，譚錦球看見公路兩旁餐廳很小，便開了餐廳，把香港的美食帶到了內地。他後來根據市場需要，又開了農場、商場、工廠等，一直做了30多年。



譚錦球表示，“我這個曾經的香港青年，沒有錯過內地的發展大舞台。新時代國家的發展，再一次給香港的青年提供了成就理想的黃金機遇，希望大家能夠緊緊抓住。”他說，國家堅持高質量發展和高質量開放，多項政策體現了國家對香港青年朋友們的關懷和厚愛。機會是留給有準備的人，也是留給那些勇於開拓的人。希望有更多的香港青年把握發展機遇，積極融入國家發展大局，成就自己美好的明天。

